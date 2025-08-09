Salah questiona Uefa sobre condições da morte de 'Pelé palestino' em Gaza

O atacante egípcio Mohamed Salah, astro do Liverpool, foi às redes sociais pedir à Uefa para explicar as condições da morte de Suleiman al-Obeid, apelidado de "Pelé palestino", vítima de ataque que Israel na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Salah questionou a entidade europeia sobre como, onde e por que al-Obeid morreu. Ele fez a pergunta no X (antigo Twitter), mencionando a publicação que a Uefa fez sobre a morte do atleta de 41 anos, nesta semana.

O pedido do egípcio tem como pano de fundo o conflito histórico entre Palestina e Israel e a falta de posicionamento político no futebol. Manifestações políticas, inclusive, são proibidas por Uefa e Fifa nos campeonatos que organizam. O regulamento da entidade europeia veta a exibição de "mensagens de natureza política, ideológica, religiosa, injuriosa ou provocadora".

Segundo a Federação Palestina de Futebol, o jogador foi morto por tiros israelenses enquanto aguardava ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza, uma das principais zonas da guerra.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE -- Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Quem foi al-Obeid

Astro do futebol local, o meio-campista foi apelidado de "Pelé Palestino" por sua velocidade e dribles impressionantes. Nascido em Gaza em 1984, era considerado um dos jogadores mais talentosos da Palestina entre as décadas de 2000 e 2010.

Suleiman al-Obeid marcou mais de 100 gols ao longo da carreira. Ele nunca atuou fora do futebol palestino. Após estrear na Premier League de Gaza em 2007, al-Obeid ingressou no clube da Cisjordânia Markaz Shabab Al-Amari, em 2009, onde conquistou o título da liga em 2011.

Após quatro temporadas na Cisjordânia, Suleiman al-Obeid retornou a Gaza. No campeonato local, foi artilheiro por três temporadas consecutivas (2016, 2017 e 2018), atuando primeiro pelo Gaza SC e depois pelo seu antigo clube, o Khadamat Al-Shatea, do qual ainda era membro em 2023, aos 39 anos.

Pai de cinco filhos, disputou 24 partidas internacionais pela seleção palestina, marcando dois gols, incluindo um famoso chute de tesoura contra o Iêmen, em 2010. Capitão tanto do clube quanto da seleção, Suleiman al-Obeid marcou mais de 100 gols ao longo de sua carreira.

Esporte palestino dizimado pela guerra

Segundo dados divulgados pela Associação Palestina de Futebol em 23 de julho, mais de 807 atletas e olheiros perderam a vida desde o início das operações israelenses na Faixa de Gaza, incluindo 420 jogadores de futebol. A Federação acrescenta que Israel também destruiu 288 instalações esportivas e de escotismo na Faixa de Gaza e na Cisjordânia desde os massacres de 7 de outubro de 2023.

Suleiman al-Obeid é o terceiro ex-jogador internacional a morrer em ataques aéreos e tiroteios israelenses, após Moyin al-Maghribi e Mohammed Barakat, mortos em janeiro e março de 2024, respectivamente.