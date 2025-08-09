Saiba como assistir o UFC Vegas 109, card com cinco atletas do Esquadrão Brasileiro

Neste sábado (9), o Ultimate retorna ao seu QG, no Apex, em Las Vegas (EUA), com a edição do UFC Vegas 109. Com cinco representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para entrar em ação, o evento terá transmissão, ao vivo e na íntegra, pelo UFC Fight Pass, a partir das 17h (horário de Brasília).

Na porção principal do evento, dois atletas tupiniquins estarão em destaque. O peso-galo (61 kg) Jean Matsumoto encara o americano Miles Johns, enquanto a peso-palha (52 kg) Iasmin Lucindo, atual oitava colocada no ranking da divisão, enfrenta a experiente Angela Hill em um confronto que coloca gerações frente a frente.

O card preliminar também reserva espaço para mais representantes do Brasil. No meio-pesado (93 kg), Rafael Cerqueira mede forças com Julius Walker. Pela divisão peso-galo feminino, Priscila 'Pedrita' encara a ranqueada Joselyne Edwards, número 14 da categoria. Já no peso-mosca (57 kg), Gabriella Fernandes duela com a wrestler Julija Stoliarenko.

Luta principal

A luta principal da noite será entre os pesos-médios (84 kg) Roman Dolidze e Anthony Hernandez. Nono no ranking da divisão, o georgiano chega embalado por três vitórias consecutivas. Do outro lado, o americano atravessa o melhor momento da carreira, com sete triunfos seguidos - cinco deles por interrupção.

O UFC Fight Pass transmite o evento ao vivo a partir das 17h. O card principal está previsto para começar às 20h. As três primeiras lutas da noite serão exibidas gratuitamente nas plataformas oficiais do UFC no Facebook, YouTube e TikTok. A Ag Fight acompanha o evento em tempo real, com cobertura completa e os destaques das principais lutas da noite.

