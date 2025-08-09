Rodriguinho vê "ótima resposta" do São Paulo após eliminação e celebra chance

O São Paulo bateu o Vitória por 2 a 0, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O meia Rodriguinho foi um dos destaques da partida e celebrou a resposta do Tricolor após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Ótima reposta, fomos muito bem. A gente está muito feliz, mas não para por aqui. Estamos focados na Libertadores agora", disse ao Premiere.

"O principal é ter uma sequência, trabalhei muito para alcançar isso. Estou feliz, mas tenho que mostrar muito mais ainda", completou sobre a sua fase.

Com o resultado, o time de Hernán Crespo chegou a quinta vitória seguida na Série A e pulou para a sexta colocação, com 28 pontos. Os paulistas ainda podem perder a posição para o Botafogo (26), que visita o Fortaleza neste domingo.

O São Paulo volta as suas atenções agora para a Libertadores. Na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time paulista encara o Atlético Nacional-COL, no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medelín, na Colômbia, pela ida das oitavas de final.

Já o próximo desafio pela Série A será sábado, às 18h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada.