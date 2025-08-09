Remo vence América-MG com gol no início e volta a encostar no G-4 da Série B

Depois de dois jogos de jejum, o Remo se reabilitou para seguir na cola do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, venceu o América-MG, por 1 a 0, com um gol logo nos primeiros instantes, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Com o resultado, o Remo subiu para 33 pontos e está um atrás da Chapecoense, que tem 34 e que abre a zona de acesso. Já o América-MG vive um momento totalmente diferente. Sem vencer há sete jogos, está com 21 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Remo quem abriu o placar. Logo na primeira descida ao ataque, Davó foi derrubado por Matheus Mendes e o árbitro marcou pênalti, sem auxílio da análise do VAR, que depois confirmou a falta. Marrony foi para a cobrança e mandou com perfeição no ângulo.

O América-MG foi para cima em busca do empate e teve a melhor oportunidade aos 22 minutos. Miqueiás pegou a sobra de fora da área e obrigou Marcelo Rangel a se esticar inteiro para mandar a bola para escanteio. De qualquer forma, o duelo foi para o intervalo com o time visitante na frente.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu da mesma forma: com o América-MG fazendo pressão pelo empate e o Remo se defendendo como podia. Aos 26, Figueiredo invadiu a área, limpou dois marcadores e bateu cruzado, mas o goleiro adversário fez a defesa em dois tempos.

Mas a melhor de todas as oportunidades de todas do time mandante de empatar saiu aos 33 minutos. Na primeira tentativa, Arthur Souza chutou, Marcelo Rangel defendeu, mas a bola explodiu na trave. Na sequência, voltou para pequena área e Stênio pegou a sobra, com o gol aberto, mas Reynaldo chegou para afastar.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 22ª rodada da Série B. Na sexta-feira (dia 15), o América-MG visita o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), às 20h. No sábado (16), o Remo recebe o Botafogo-SP, no Mangueirão, às 16h.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 REMO

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Ricardo Silva, Lucão e Júlio César (Stênio); Mariano (Jhosefer) Miquéias (Kauã Diniz), Miguelito e Tití Ortiz (Yago Souza) e Paulinho; Figueiredo e Willian Bigode (Arthur Souza). Técnico: Diogo Giacomini.

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo (Régis) e Giovanni Pavani (Pedro Castro); Nicolás Ferreira (Jáderson), Marrony (Janderson) e Davó (Felipe Vizeu). Técnico: António Oliveira.

GOL - Marrony, aos quatro minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Stênio (América-MG) e Camutanga (Remo).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 65.954,00.

PÚBLICO - 4.061 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).