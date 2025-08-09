Topo

Red Bull Bragantino perde do Internacional e emenda 6º jogo seguido sem vencer no Brasileirão

09/08/2025 20h26

Neste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Red Bull Bragantino recebeu o Internacional no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, e perdeu por 3 a 1. Os gols do Colorado foram marcados por Ricardo Mathias (2) e Alan Patrick, enquanto Isidro Pitta descontou.

Com o resultado negativo, o Massa Bruta emendou o sexto jogo seguido sem vencer na competição nacional (um empate e cinco derrotas). Assim, caiu para sétimo lugar, com os mesmos 27 pontos. O São Paulo, que superou o Vitória, ultrapassou o time do interior de São Paulo. O Internacional, por sua vez, pulou de 13º para nono, agora com 24 conquistados. No entanto, vale destacar que outras equipes ainda jogarão na rodada.

O Red Bull Bragantino retorna aos gramados no próximo sábado (16), contra o Ceará, no Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília). Já o Internacional duela com o Flamengo na próxima quarta-feira (13), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O duelo está marcado para às 21h30.

Os gols

O placar foi aberto aos seis minutos do segundo tempo, com Ricardo Mathias. O atleta do Internacional recebeu o cruzamento de Wesley e, de primeira, completou para as redes.

Aos 32, Alan Patrick, de pênalti, ampliou. O jogador deslocou muito bem o goleiro Cleiton.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, após falha da defesa do Red Bull Bragantino, Ricardo Mathias saiu cara a cara com o goleiro e não perdoou.

Isidro Pitta conseguiu diminuir o prejuízo aos nove minutos da etapa final. O atacante recebeu a assistência de Jhon Jhon e finalizou firme o gol. O atleta ainda contou com uma falha de Rochet.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 3 INTERNACIONAL

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data: 9 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos:  Gabriel (Red Bull Bragantino) / Bruno Tabata e Wesley (Internacional)

GOLS: Isidro Pitta, aos 9 minutos do 2º tempo (Red Bull Bragantino); Ricardo Mathias, aos 6 minutos do 1º tempo e aos 46 minutos do 2º tempo, e Alan Patrick, aos 32 minutos do 1º tempo (Internacional)

Red Bull bragantino: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes (Cauê); Gabriel e Praxedes (Gustavinho); Laquintana, Lucas Barbosa (Thiago Borbas) e Jhon Jhon; Isidro Pitta

Técnico: Fernando Seabra

Internacional: Rochet; Alan Benítez (Aguirre), Clayton, Juninho e Alexandro Bernabei; Alan Rodríguez e Thiago Maia (Bruno Henrique); Bruno Tabata (Luis Otávio) e Wesley (Vitor Hugo); Ricardo Mathias (Borré) e Alan Patrick

Técnico: Roger Machado

