Raffael Cerqueira sofre terceiro revés seguido e futuro no UFC fica em xeque

A passagem de Raffael Cerqueira pelo UFC pode estar chegando ao fim. Neste sábado (9), no UFC Vegas 109, o brasileiro foi superado por Julius Walker por decisão unânime, acumulando sua terceira derrota consecutiva na organização. Sem jamais ter vencido no Ultimate, o meio-médio (77 kg) encerra seu contrato em situação delicada e corre risco de ser dispensado.

Em contrapartida, o norte-americano parece ter se reencontrado. Após ser derrotado em sua estreia - em duelo que rendeu o prêmio de 'Luta da Noite' -, Walker conquistou sua primeira vitória no evento e ganha fôlego na divisão.

A luta

O confronto começou em ritmo intenso, com Walker tomando a iniciativa e pressionando o brasileiro na grade com combinações velozes. Cerqueira respondeu com bons golpes na curta distância e chegou a fazer o oponente recuar, mas acabou sendo levado ao solo, onde sofreu com o controle e o ground and pound.

O segundo round foi amplamente dominado pelo atleta dos Estados Unidos. Com quedas e trocação afiada, Walker impôs ritmo e acertou golpes duros que por pouco não encerraram o combate. Ainda assim, o baiano resistiu com bravura até o fim da parcial.

Na última etapa, o panorama mudou. Precisando de um nocaute para virar o jogo, Raffael voltou agressivo, balançou o adversário logo nos primeiros segundos e frustrou tentativas de queda. Em um momento de explosão, conectou um overhand que abalou Walker. A reta final virou um duelo franco, mas, faltando cerca de dois minutos, o combate foi novamente para o chão, onde permaneceu até o gongo final.

Apesar da reação no terceiro round, a vitória ficou com o americano na pontuação dos juízes. Agora, o baiano aguarda uma definição do UFC sobre seu futuro, que pode ser fora da companhia, diante da sequência negativa e do fim de seu contrato.

Resultados do UFC Vegas 109

Julius Walker venceu Raffael Cerqueira por decisão unânime;

Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama por nocaute no primeiro round;

Joselyne Edwards venceu Priscila Pedrita por nocaute no primeiro round;

Uros Medic venceu Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round;

Gabriella TKO venceu Julija Stoliarenko por decisão unânime;

Eric McConico venceu Cody Brundage por decisão unânime.

