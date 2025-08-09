Próximo de ser anunciado pelo Corinthians, Vitinho não atua desde maio; veja números

O Corinthians está muito próximo de anunciar seu primeiro reforço nesta janela de transferências. Na última sexta-feira, o atacante Vitinho, de 31 anos, assinou contrato com o Timão até o final de 2026. Ele havia sido aprovado nos exames médicos na última quinta-feira.

Vitinho está sendo contratado pelo Corinthians para reforçar o setor ofensivo e chega ao clube em um momento oportuno. Na última quinta-feira, Memphis Depay foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na coxa direita. O holandês deve ficar longe dos gramados de quatro a seis semanas.

Existe a possibilidade, porém, de que Vitinho precise passar por um processo de aprimoramento físico antes de estrear pelo Corinthians. Isso porque o atacante estava de férias nos últimos meses e não entra em campo desde maio, quando disputou sua última partida com a camisa do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

O último jogo de Vitinho, mais especificamente, aconteceu no último dia 26 de maio. O atleta entrou no segundo tempo e disputou pouco mais de 15 minutos na vitória do Al-Ettifaq sobre o Al-Wehda, pela Liga Saudita. Mesmo com a baixa minutagem em campo, ele balançou as redes.

O atacante está livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq e vem de uma boa temporada no clube saudita, onde acumulou bons números. O jogador, assim, pode ajudar o Corinthians em um setor carente do elenco: o ataque, que conta, no momento, com Yuri Alberto, Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

Vitinho é um jogador versátil, de muita mobilidade e movimentação. Ele não é exatamente o ponta de velocidade pedido pelo técnico Dorival Júnior, mas apresenta características que podem agregar ao elenco, especialmente na ausência de peças importantes, como será agora com Memphis e Carrillo (ambos lesionados).

Segundo dados da plataforma Sofascore, Vitinho disputou 36 jogos na última temporada, sendo 25 como titular. O atacante marcou oito gols e distribuiu sete assistências, somando 15 participações em gols. Ele precisou de apenas 147 minutos para contribuir para um gol da equipe.

O mapa de calor do jogador mostra muita movimentação pelo meio e especialmente pelo lado esquerdo do meio-campo. Ainda conforme as estatísticas, Vitinho criou dez grandes chances, deu 48 passes decisivos e finalizou 58 vezes, sendo 22 delas na direção do gol.

Carreira de Vitinho

Revelado pelas categorias de base do Botafogo, Vitinho estreou profissionalmente em 2011 e, após rápida ascensão, foi vendido ao CSKA Moscou, da Rússia, em 2013. Pelo Glorioso, foram 41 jogos, 11 gols e três assistências.

O atacante ficou no futebol russo até julho de 2018. Durante esse período, passou dois anos emprestado ao Internacional, onde disputou 84 partidas, com 18 gols marcados e nove assistências. Já com a camisa do CSKA, foram 18 bolas na rede e nove passes para gol. Em seguida, foi anunciado pelo Flamengo.

No clube carioca, Vitinho viveu altos e baixos. Ao todo, 214 jogos, marcou 29 gols e distribuiu 33 assistências. Fez parte das conquistas da Copa Libertadores (2019 e 2022), do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), da Copa do Brasil (2022), da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), da Recopa Sul-Americana (2020) e do Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021).

Após passagem pelo Rubro-negro, Vitinho rumou à Arábia Saudita. O atleta estava desde agosto de 2023 por lá e teve passagens pelo Al-Ettifaq e Al-Shabab. Somando as três temporadas que passou no mundo árabe, foram 72 partidas, 13 gols e dez assistências.