Portuguesa ultrapassa a marca de 11 mil sócios-torcedores

09/08/2025 12h47

A Portuguesa SAF comemora a evolução de seu programa Somos Lusa. Apenas em quatro dias, o crescimento foi de 39%, saltando de 8.200 para 11.400 sócios-torcedores.

Para a partida contra o Mixto pela série D do Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado, 5755 check-ins para o jogo foram realizados por novos membros do programa, mostrando o aumento da base de associados.

"Os números mostram o crescimento que tivemos ao repetir a promoção. O torcedor comprou a ideia e tenho certeza de que veremos um Canindé pintado de verde e vermelho hoje", exaltou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

Todos os torcedores cadastrados no Somos Lusa têm direito ao ingresso sem custo. Menores de idade também têm direito à entrada gratuita para o duelo, mas não precisam se cadastrar, basta retirar o ingresso nas bilheterias do estádio.

No último confronto contra o Mixto, que aconteceu no começo de agosto, a Portuguesa perdeu por 1 a 0. Assim, para avançar às oitavas de final da Série D, o time paulista precisa vencer por dois gols de diferença. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no estádio do Canindé.

