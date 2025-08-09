Portuguesa ultrapassa a marca de 11 mil sócios-torcedores

A Portuguesa SAF comemora a evolução de seu programa Somos Lusa. Apenas em quatro dias, o crescimento foi de 39%, saltando de 8.200 para 11.400 sócios-torcedores.

Para a partida contra o Mixto pela série D do Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado, 5755 check-ins para o jogo foram realizados por novos membros do programa, mostrando o aumento da base de associados.

"Os números mostram o crescimento que tivemos ao repetir a promoção. O torcedor comprou a ideia e tenho certeza de que veremos um Canindé pintado de verde e vermelho hoje", exaltou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

Todos os torcedores cadastrados no Somos Lusa têm direito ao ingresso sem custo. Menores de idade também têm direito à entrada gratuita para o duelo, mas não precisam se cadastrar, basta retirar o ingresso nas bilheterias do estádio.

HOJE TEM LUUUUUSAAAA!!! ??? Hoje (09), às 16h, a Lusa entra em campo contra o Mixto, no Canindé, pelo jogo de volta da 2ª fase do Brasileirão Série D! ? ?Transmissão: Lusa TV no YouTube, com pré-jogo a partir das 15h. VAMOS BUSCAR A VIRADA! ???? pic.twitter.com/B24zVYiIiu ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) August 9, 2025

No último confronto contra o Mixto, que aconteceu no começo de agosto, a Portuguesa perdeu por 1 a 0. Assim, para avançar às oitavas de final da Série D, o time paulista precisa vencer por dois gols de diferença. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no estádio do Canindé.