Ponte Preta perde do Botafogo-PB e vê o líder Caxias se distanciar na Série C
A Ponte Preta perdeu do Botafogo-PB por 2 a 1, neste sábado, pela 16ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Almeidão, em João Pessoa (PB). Bruno Lopes anotou o gol dos visitantes, enquanto Denilson e Luis Miguel marcaram a favor dos mandantes.
Com o resultado negativo, a Macaca, atual vice-líder da competição, viu o Caxias se distanciar na ponta, já que o time gaúcho venceu o ABC e alcançou os 36 pontos, enquanto a Ponte ficou com 27. Já o Botafogo-PB subiu para a 11ª posição, com 19 pontos conquistados.
Pela 17ª rodada da Série C, a Ponte Preta encara o Itabaiana, no próximo sábado. O duelo acontece a partir das 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Botafogo-PB, por sua vez, enfrenta o Ypiranga, no Colosso da Lagoa. A partida acontece no dia 18 (segunda-feira), às 19h30.
Veja como foi Botafogo-PB x Ponte Preta
A equipe mandante abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Denilson arriscou um chute de fora da área e contou com a ajuda do goleiro Diogo Silva, que tentou encaixar, mas deixou a bola passar entre as pernas.
Já aos 37, o Botafogo-PB ampliou com Luis Miguel. O atacante recebeu passe de Cássio Gabriel e completou para o fundo da rede.
A Ponte Preta descontou aos 43 minutos da etapa complementar. Após cruzamento, Léo Oliveira escorou para Bruno Lopes, que deu um voleio para o gol.