PSG anuncia a contratação do goleiro francês Lucas Chevalier

Goleiro Lucas Chevalier assinou com o PSG até 2030 - Reprodução/Instagram @psg
Goleiro Lucas Chevalier assinou com o PSG até 2030 Imagem: Reprodução/Instagram @psg

Colaboração para o UOL

09/08/2025 18h26

Neste sábado, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação do goleiro francês Lucas Chevalier, de 23 anos. O novo arqueiro assinou contrato até junho de 2030.

Chevalier vestirá a camisa número 30 do PSG e é o primeiro reforço do clube francês nesta janela de transferências. O goleiro chega à equipe parisiense após três temporadas no Lille.

Após muita especulação, o PSG chegou a um acordo com o Lille. O Transfermarkt, portal especializado em transferências, especula que a equipe parisiense pagou 40 milhões de euros (R$ 253 milhões) para contratar Chevalier.

Em suas primeiras palavras como jogador do PSG, Chevalier afirmou que "está realizando um sonho".

"Sou um garoto que está realizando seu sonho. Desde pequeno, tenho o desejo de jogar no mais alto nível. Agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos e ao técnico Luis Enrique, bem como à sua equipe e a todas as pessoas que trabalharam para me trazer ao Paris Saint-Germain. É uma grande alegria estar aqui. Vou vestir esta camisa com amor e ambição", disse Lucas Chevalier, em entrevista ao site oficial do PSG.

Donnarumma x Chevalier

O goleiro francês chega para brigar pela titularidade do PSG. Nos últimos meses, Donnarumma ainda não confirmou se renovará contrato com a equipe parisiense, que se antecipou e contratou Chevalier, um dos principais destaques da última temporada da Ligue 1.

Donnarumma tem vínculo com o PSG até junho de 2026 e atrai interesse de gigantes europeus, como o Manchester United. O técnico Luis Enrique terá a missão de escolher a melhor opção no gol do atual campeão europeu.

