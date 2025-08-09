Palmeiras x Ceará: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando enfrenta o Ceará, pela 19ª rodada. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Na última quarta-feira, o Verdão foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 0, em casa, e deu adeus à Copa do Brasil nas oitavas de final. A equipe já havia perdido por 1 a 0 no jogo de ida. Enquanto isso, no Brasileiro, o Palmeiras segue invicto desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes.

Ao todo, são cinco jogos, com três vitórias e dois empates. O último deles foi o 2 a 2 contra o Vitória, no Barradão, quando o Verdão entrou com o time reserva, começou perdendo por 2 a 0, mas buscou a igualdade. No momento, a equipe alviverde é a terceira colocada do Brasileirão, com 33 pontos.

Além disso, o time de Abel Ferreira tem dois jogos a menos que o vice-líder Cruzeiro e um a menos que líder Flamengo. Ambos os times que estão à frente do Verdão está com 37 pontos.

Para o duelo contra o Ceará, o Palmeiras deve ter o retorno do zagueiro Murilo. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, avançou no processo de transição física e tem feito parte do treino com o elenco. Além disso, o lateral direito Khellven, registrado no BID, pode ser opção.

Em contrapartida, ainda terá alguns desfalques. São eles o zagueiro Bruno Fuchs e os atacantes Paulinho (cirurgia na perna direita) e Bruno Rodrigues (transição física).

Do outro lado, o Ceará não teve compromissos no meio de semana. O Vozão caiu na terceira fase da Copa do Brasil justamente para o Palmeiras, com duas derrotas por 1 a 0 e 3 a 0. No Brasileiro, o time comandado pelo técnico Léo Condé arrancou um empate por 1 a 1 do Flamengo, no Castelão. Com isso, o Alvinegro ocupa o 11° lugar, com 22 pontos.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X CEARÁ

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 10 de agosto de 2025 (domingo)



Hora: às 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul.



Técnico: Léo Condé