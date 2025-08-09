Palmeiras quer superar queda na Copa do Brasil e dar resposta para manter boa fase no Brasileiro

O Palmeiras sofreu um baque na última quarta-feira ao cair, em casa, nas oitavas de final da Copa do Brasil, após derrota para o Corinthians. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tenta superar a eliminação precoce e dar uma resposta para manter a boa fase no Campeonato Brasileiro.

Para isso, o Verdão recebe o Ceará, neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 19ª rodada. Na tabela, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 33 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. O Vozão ocupa o 11° lugar, com 22 pontos.

Se por um lado, o Verdão foi eliminado na Copa do Brasil, por outro, vive bom momento no torneio de pontos corridos e quer se manter entre as primeiras posições. A equipe vem de cinco jogos de invencibilidade. São três vitórias (Atlético-MG, Fluminense e Grêmio) e dois empates (Mirassol e Vitória).

"Nós já precisamos ver o próximo jogo. Temos um Brasileiro, brigando pelas primeiras posições, uma Libertadores, com condições de disputar muito bem. Sabemos como fazer. A nós cabe trabalhar, não tem outra forma de voltar a fazer o que fazia. O Palmeiras sempre foi um time que esteve competindo em todas as competições, brigando pelos títulos e precisa voltar o mais rápido possível", declarou Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras.

Além do Brasileirão, o Palmeiras também disputa a Libertadores. Os jogos das oitavas de final contra o Universitario-PER acontecem nas próximas semanas. A ida, dia 14, no Peru, e a volta, dia 21, no Allianz Parque. Na primeira fase, o Verdão avançou como líder geral.

"Temos dois títulos ainda para disputar e no que depender de nós vamos fazer", disse Abel após a eliminação, na quarta-feira.