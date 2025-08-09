Palmeiras fecha preparação para pegar o Ceará; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou neste sábado, na Academia de Futebol, sua preparação para enfrentar o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Abel Ferreira e sua comissão técnica promoveram atividades técnicas e táticas com ênfase em dinâmicas específicas e estratégias de jogo.

O zagueiro Murilo treinou grande parte do tempo com o elenco. Assim, vive a expectativa de voltar a ser opção no domingo. Já o zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Bruno Rodrigues seguiram o cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance e devem seguir fora. Por fim, o atacante Paulinho realizou tratamento na parte interna do centro de excelência.

Assim como na última sexta-feira, o recém-contratado Khellven treinou em tempo integral com o grupo. Registrado no BID, o lateral direito pode ficar à disposição para o duelo com o Ceará.

Desta forma, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.

A equipe alviverde busca virar a chave depois da eliminação na Copa do Brasil. O Verdão é o terceiro colocado no Brasileirão, com 33 pontos conquistados, atrás do líder Flamengo e do vice-líder Cruzeiro, que têm 37 pontos cada um.