Topo

Esporte

Palmeiras fecha preparação para pegar o Ceará; veja provável escalação

09/08/2025 15h17

O Palmeiras finalizou neste sábado, na Academia de Futebol, sua preparação para enfrentar o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Abel Ferreira e sua comissão técnica promoveram atividades técnicas e táticas com ênfase em dinâmicas específicas e estratégias de jogo.

O zagueiro Murilo treinou grande parte do tempo com o elenco. Assim, vive a expectativa de voltar a ser opção no domingo. Já o zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Bruno Rodrigues seguiram o cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance e devem seguir fora. Por fim, o atacante Paulinho realizou tratamento na parte interna do centro de excelência.

Assim como na última sexta-feira, o recém-contratado Khellven treinou em tempo integral com o grupo. Registrado no BID, o lateral direito pode ficar à disposição para o duelo com o Ceará.

Desta forma, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.

A equipe alviverde busca virar a chave depois da eliminação na Copa do Brasil. O Verdão é o terceiro colocado no Brasileirão, com 33 pontos conquistados, atrás do líder Flamengo e do vice-líder Cruzeiro, que têm 37 pontos cada um.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Ceará finaliza preparação visando duelo com o Palmeiras; veja provável escalação

Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem e seguem na liderança do Paulistão

Corinthians vive dia de protestos e incerteza enquanto sócios decidem futuro do clube

Viktor Gyokeres marca, e Arsenal bate Athletic Bilbao pela Emirates Cup

Conheça os porta-bandeiras do Brasil na abertura do Pan-Americano 2025

Bortoleto se inspira em colega e abre mão de folgas para buscar 1º pódio na F1

Vasco segue em busca de zagueiro para o restante da temporada

Palmeiras fecha preparação para pegar o Ceará; veja provável escalação

Sócia do Corinthians defende Augusto Melo e provoca discussão com torcedores 

Salah questiona Uefa sobre condições da morte de 'Pelé palestino' em Gaza

Onde vai passar Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo