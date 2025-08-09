Topo

Palermo x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

09/08/2025 08h00

O Manchester City segue com os amistosos de pré-temporada e joga contra o Palermo, da Segunda Divisão italiana, neste sábado. O jogo está marcado para acontecer às 16h (de Brasília), na Itália.

Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo do SportyNet, no YouTube.

Prováveis escalações

Palermo: Gomis; Diakite, Bani e Magnani; Buttaro, Gomes, Palumbo, Augello; Gyasi e Brunori; Pohjanpalo.

Técnico: Filippo Inzaghi

Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Dias e Ait-Nouri; Bernardo e Reijnders; Savinho, Foden, Doku e Marmoush

Técnico: Pep Guardiola

Arbitragem

Os árbitros da partida não foram divulgados.

