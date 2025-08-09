Palermo x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso
O Manchester City segue com os amistosos de pré-temporada e joga contra o Palermo, da Segunda Divisão italiana, neste sábado. O jogo está marcado para acontecer às 16h (de Brasília), na Itália.
Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo do SportyNet, no YouTube.
Prováveis escalações
Palermo: Gomis; Diakite, Bani e Magnani; Buttaro, Gomes, Palumbo, Augello; Gyasi e Brunori; Pohjanpalo.
Técnico: Filippo Inzaghi
Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Dias e Ait-Nouri; Bernardo e Reijnders; Savinho, Foden, Doku e Marmoush
Técnico: Pep Guardiola
Arbitragem
Os árbitros da partida não foram divulgados.