Onde vai passar São Paulo x Vitória pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/08/2025 12h30

São Paulo e Vitória duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

São Paulo vive boa fase no Brasileirão. Desde a chegada de Hernán Crespo, o time engatou quatro vitórias seguidas, a última por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Queda recente na Copa do Brasil. Apesar do bom momento, o Tricolor foi eliminado pelo Athletico nas oitavas de final do mata-mata, com derrota nos pênaltis.

Vitória acumula empates e está à beira da degola. Sem vencer há três jogos, a equipe baiana soma três empates seguidos, o último um 2 a 2 contra o Palmeiras, no Barradão.

São Paulo x Vitória -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

