Onde vai passar RB Bragantino x Inter pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bruno Tabata comemora gol do Inter Imagem: Ricardo Duarte/Internacional
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/08/2025 12h30

Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Red Bull Bragantino vem de quatro derrotas consecutivas. Na rodada passada, o Massa Bruta perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1.

O Internacional venceu três dos últimos cinco jogos no Brasileirão, mas já não vence há duas partidas. O Colorado vem de derrota por 2 a 1 para o São Paulo.

Times tentam virar a chave após eliminações na Copa do Brasil. A equipe de Roger Machado caiu para o Fluminense, enquanto o Braga foi superado pelo Botafogo.

Red Bull Bragantino x Internacional -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

