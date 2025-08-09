Onde vai passar RB Bragantino x Inter pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Red Bull Bragantino vem de quatro derrotas consecutivas. Na rodada passada, o Massa Bruta perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1.
O Internacional venceu três dos últimos cinco jogos no Brasileirão, mas já não vence há duas partidas. O Colorado vem de derrota por 2 a 1 para o São Paulo.
Times tentam virar a chave após eliminações na Copa do Brasil. A equipe de Roger Machado caiu para o Fluminense, enquanto o Braga foi superado pelo Botafogo.
Red Bull Bragantino x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)