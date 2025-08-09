Onde vai passar João Fonseca x Alejandro Fokina em Cincinnati? Como assistir ao vivo
João Fonseca volta às quadras na tarde de hoje para enfrentar Alejandro Davidovich Fokina, pela 2ª rodada do Masters 1000 de Cincinnati (EUA). A partida tem previsão de início a partir das 17h (de Brasília).
Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Fonseca iniciou sua campanha com vitória sobre o chinês Bu Yunchaokete, número 76 do ranking mundial. Apesar de ter perdido o primeiro set, João reagiu e venceu por 2 sets a 1.
Brasileiro terá pela frente o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual 19º colocado do mundo. Cabeça de chave, o europeu não atuou na rodada inicial e fará sua estreia no torneio.
João Fonseca x Alejandro Fokina -- Masters 1000 de Cincinnati
- Data e hora: 9 de agosto, a partir de 17h (de Brasília)
- Local: Cincinnati, Estados Unidos (EUA)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)