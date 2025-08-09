Topo

Onde vai passar João Fonseca x Alejandro Fokina em Cincinnati? Como assistir ao vivo

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto em 2025 - Dan Hamilton-Imagn Images
João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto em 2025 Imagem: Dan Hamilton-Imagn Images
09/08/2025 10h30

João Fonseca volta às quadras na tarde de hoje para enfrentar Alejandro Davidovich Fokina, pela 2ª rodada do Masters 1000 de Cincinnati (EUA). A partida tem previsão de início a partir das 17h (de Brasília).

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fonseca iniciou sua campanha com vitória sobre o chinês Bu Yunchaokete, número 76 do ranking mundial. Apesar de ter perdido o primeiro set, João reagiu e venceu por 2 sets a 1.

Brasileiro terá pela frente o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual 19º colocado do mundo. Cabeça de chave, o europeu não atuou na rodada inicial e fará sua estreia no torneio.

João Fonseca x Alejandro Fokina -- Masters 1000 de Cincinnati

  • Data e hora: 9 de agosto, a partir de 17h (de Brasília)
  • Local: Cincinnati, Estados Unidos (EUA)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

