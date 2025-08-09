Onde vai passar Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Fortaleza e Botafogo se enfrentam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Fortaleza segue na zona do rebaixamento. O Leão do Pici visitou o Corinthians e empatou em 1 a 1 na última rodada.
Botafogo não vence há dois jogos no Brasileirão. A equipe carioca vem de derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro.
Glorioso chega motivado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O time comandado por Davide Ancelotti venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no agregado.
Fortaleza x Botafogo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 9 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.