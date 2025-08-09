Topo

Onde vai passar Flamengo x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/08/2025 12h30

Flamengo e Mirassol duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

O Flamengo quer voltar a vencer no Brasileirão. Na última rodada, o time comandado por Filipe Luís empatou em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão.

Rubro-Negro quer esquecer a queda na Copa do Brasil. O Flamengo perdeu nos pênaltis para o Atlético-MG e deixou a competição no meio de semana.

Mirassol segue surpreendendo e sonha com uma vaga no G4. A equipe paulista venceu três dos últimos cinco jogos, incluindo a vitória por 3 a 2 sobre o Vasco, na rodada anterior.

Flamengo x Mirassol -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

