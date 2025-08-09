Topo

Esporte

Onde vai passar Bahia x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Rogério Ceni comanda o Bahia - JUNIOR DAMASCENO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Rogério Ceni comanda o Bahia Imagem: JUNIOR DAMASCENO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/08/2025 15h00

Bahia e Fluminense entram em campo hoje, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Everaldo engrena após coro, manda ídolo para o banco e vira talismã no Flu

Fábio pega pênalti que não vale, Flu empata com Inter e vai às quartas

Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas

O Bahia vem em boa sequência e venceu três dos últimos cinco jogos no Brasileirão. A equipe comandada por Rogério Ceni empatou com o Sport na última rodada.

Fluminense conseguiu encerrar uma série de quatro derrotas consecutivas no nacional. O Tricolor carioca superou o Grêmio por 1 a 0, na rodada passada.

As duas equipes chegam motivadas após classificações na Copa do Brasil. O Bahia eliminou o Retrô, enquanto o Fluminense passou pelo Internacional.

Bahia x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 9 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Onde vai passar Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Bahia x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Torcedores do Corinthians estendem faixas contra Augusto Melo em frente ao Parque São Jorge

Onda de calor em Nova York preocupa organização do US Open, que adota novo protocolo

Santos encerra preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Alejandro Fokina em Cincinnati: onde assistir

Griezmann marca, e Atlético Madrid vence o Newcastle no encerramento da pré-temporada

Pugilista morre, outro é submetido a cirurgia após evento de boxe, e Japão muda regra

Carrillo passa por cirurgia, e Corinthians dá sequência na preparação para o duelo contra o Juventude

Milan fica no empate contra o Leeds United em amistoso na Irlanda

Ex-Barcelona anuncia aposentadoria aos 23 anos após problema cardíaco