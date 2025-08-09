Onde vai passar Bahia x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Bahia e Fluminense entram em campo hoje, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Bahia vem em boa sequência e venceu três dos últimos cinco jogos no Brasileirão. A equipe comandada por Rogério Ceni empatou com o Sport na última rodada.
Fluminense conseguiu encerrar uma série de quatro derrotas consecutivas no nacional. O Tricolor carioca superou o Grêmio por 1 a 0, na rodada passada.
As duas equipes chegam motivadas após classificações na Copa do Brasil. O Bahia eliminou o Retrô, enquanto o Fluminense passou pelo Internacional.
Bahia x Fluminense -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 9 de agosto, às 21h (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)