Olympiacos entra na briga por Lucas Ferreira, e São Paulo quer subir pedida
O Olympiacos (GRE) entrou na briga para contratar o atacante Lucas Ferreira, e o São Paulo tenta subir a pedida.
O que aconteceu
Os gregos já tinha feito uma proposta de 6 milhões de euros no meio do ano, mas o Tricolor recusou. Agora, vendo que o São Paulo topou negociar o jovem, avisaram que também têm interesse.
O São Paulo pretende subir a pedida para 13 milhões de euros (R$ 82 milhões). A ideia é que entre 11 e 12 milhões sejam fixos, enquanto o restante venha por metas atingidas.
O Shakhtar é o outro clube interessado no jogador e ofereceu 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). O Cruzeiro corre por fora e sinalizou uma proposta menor.
A venda de Lucas Ferreira é vista como primordial para equilibrar as contas após as eliminações precoces no Paulistão e na Copa do Brasil. A expectativa orçamentária era chegar até a final do estadual e nas quartas do torneio nacional.