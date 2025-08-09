Topo

Esporte

Olympiacos entra na briga por Lucas Ferreira, e São Paulo quer subir pedida

Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

09/08/2025 05h30

O Olympiacos (GRE) entrou na briga para contratar o atacante Lucas Ferreira, e o São Paulo tenta subir a pedida.

O que aconteceu

Os gregos já tinha feito uma proposta de 6 milhões de euros no meio do ano, mas o Tricolor recusou. Agora, vendo que o São Paulo topou negociar o jovem, avisaram que também têm interesse.

O São Paulo pretende subir a pedida para 13 milhões de euros (R$ 82 milhões). A ideia é que entre 11 e 12 milhões sejam fixos, enquanto o restante venha por metas atingidas.

Relacionadas

Gastos altos do futebol e eliminações criam buraco de R$ 67 mi no São Paulo

São Paulo recebe proposta do Juventude por empréstimo de Jandrei

São Paulo pode negociar Lucas Ferreira por R$ 60 mi; Cruzeiro tem interesse

O Shakhtar é o outro clube interessado no jogador e ofereceu 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). O Cruzeiro corre por fora e sinalizou uma proposta menor.

A venda de Lucas Ferreira é vista como primordial para equilibrar as contas após as eliminações precoces no Paulistão e na Copa do Brasil. A expectativa orçamentária era chegar até a final do estadual e nas quartas do torneio nacional.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Rival de Fonseca amarga jejum de títulos e criou ONG de adoção de pets

Olympiacos entra na briga por Lucas Ferreira, e São Paulo quer subir pedida

Brasil escala medalhistas olímpicos para revelar a próxima Rebeca Andrade

Flamengo x Mirassol: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Lateral 'replica' Piquerez e espera brecha no profissional do Palmeiras

São Paulo x Vitória: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Corinthians: Gestão Augusto adiou biometria e mandou devolver equipamentos

Flamengo tenta esquecer a eliminação na Copa do Brasil diante do novato Mirassol

Flamengo x Mirassol talvez não existisse se não fosse Luiz Araújo

Entenda como vai funcionar a votação do impeachment de Augusto Melo pelos sócios do Corinthians

Cruzeiro x Santos: veja onde assistir ao duelo pela 19ª rodada do Brasileiro