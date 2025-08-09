Novorizontino empata sem gols com o Volta Redonda, mas segue no G-4 da Série B

O Novorizontino não conseguiu voltar a vencer, chegou ao terceiro jogo de jejum, mas segue dentro do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, em um dos duelos que movimentaram a 21ª rodada, visitou e não saiu do empate sem gols com o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira.

Com este resultado, segue estacionado na terceira colocação com 36 pontos, mas perdeu a chance de voltar a encostar na briga pela liderança e abrir ainda mais distância dos rivais que lutam pelo G-4. Já o Volta Redonda saiu da zona de rebaixamento, mas segue nas proximidades com 22 pontos somados.

O primeiro tempo foi bastante truncado, com muitas faltas no meio-campo e poucas chances de gol. Apesar disso, a única boa chance da primeira etapa veio ainda no primeiro lance, em um chute de Pierre, que obrigou Airton a fazer grande defesa para salvar o Novorizontino. O time paulista até se arriscou em chutes de fora da área, mas pouco ofereceu perigo.

Na volta do intervalo, o ritmo da partida aumentou um pouco e ambas as equipes tiveram chances de sair vitoriosas. O Novorizontino chegou a balançar as redes com Waguininho em um contra-ataque, já nos acréscimos, mas estava em posição irregular e o árbitro invalidou o lance. Por isso, a partida terminou mesmo com o empate sem gols.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 22ª rodada da Série B. Na quinta-feira, o Novorizontino recebe o Coritiba, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 21h35. Já na segunda-feira (dia 18), o Volta Redonda encara o CRB, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 0 NOVORIZONTINO

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia e Sanchez; André Luiz, Pierre (PK) e Chay (Daniel Cabral); MV (Matheus Lucas), Ítalo (Kayke) e Vitinho Lopes (João Pedro). Técnico: Rogério Corrêa.

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares (Raí Ramos), Jean Irmer, Luís Oyama, Matheus Frizzo (Rômulo) e Mayk (Léo Tocantins); Caio Dantas (Bruno José) e Robson (Waguininho). Técnico: Umberto Louzer.

CARTÕES AMARELOS - Ítalo e Vitinho Lopes (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Jose Mendonca da Silva Junior (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Novo Horizonte (RJ).