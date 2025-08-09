Nos pênaltis, Portuguesa é superada pelo Mixto e é eliminada da Série D
Neste sábado, em confronto válido pela segunda rodada da Série D, a Portuguesa recebeu o Mixto no Canindé e venceu por 1 a 0 (1 a 1 no agregado), mas foi eliminada após perder nos pênaltis. Lohan foi quem balançou as redes para a Lusa.
Com o resultado, a Portuguesa se despediu da competição. Do outro, lado o Mixto carimbou seu passaporte direto à próxima etapa, onde encara o vencedor entre Cianorte e Joinville, que se enfrentam neste domingo, às 15h (de Brasília).
Os embates das oitavas ainda não possuem dias ou horários definidos.
O placar foi inaugurado pela Portuguesa apenas aos 33 minutos do segundo tempo. Após cruzamento pela ponta esquerda, houve um bate rebate na área e a bola sobrou nos pés de Lohan, que finalizou de bico, no ângulo esquerdo, para marcar.
Aos 41 minutos do segundo tempo, a Lusa quase aumentou a diferença. Cauari recebeu cruzamento preciso na área e cabeceou no travessão.
Nos pênaltis, Cristiano, Eduardo, Pedro Henrique e Mateus Nunes desperdiçaram suas cobranças, o que resultou na eliminação da Portuguesa.