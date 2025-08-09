Na volta de Lucas, São Paulo bate o Vitória e entra no G6 do Brasileirão
O São Paulo segue em ascensão no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Tricolor superou o Vitória por 2 a 0, no Morumbis, pela 19ª rodada do torneio. Os gols foram anotados por Bobadilla e Sabino.
O jogo marcou o retorno de Lucas aos gramados após três meses. O atacante não atuava desde o dia 6 de maio, devido a um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. O camisa 7 entrou aos 31 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o time de Hernán Crespo chegou a quinta vitória seguida na Série A e pulou para a sexta colocação, com 28 pontos. Os paulistas ainda podem perder a posição para o Botafogo (26), que visita o Fortaleza neste domingo. O Leão está em 16º, com 18, três a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento.
O São Paulo volta as suas atenções agora para a Libertadores. Na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time paulista encara o Atlético Nacional-COL, no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medelín, na Colômbia, pela ida das oitavas de final.
Já o próximo desafio pela Série A será sábado, às 18h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada. Simultaneamente, o Vitória recebe o Juventude.
O jogo
O São Paulo começou o jogo ligado e já assustou aos 10 segundos. Ferreirinha foi acionado em velocidade pela esquerda, cortou para o meio e finalizou por cima. Aos 17, Bobadiila recebeu na entrada da área e bateu no cantinho. Lucas Arcanjo se esticou todo e espalmou.
Com o relógio marcando 20 minutos, nada impediu o gol do paraguaio. Em bela jogada coletiva pela direita, Maik enfiou para Rodriguinho, que cruzou rasteiro para trás. Sozinho na marca do pênalti, Bobadilla chegou arrematando de primeira e abriu o placar no Morumbis.
Em desvantagem, o Vitória tentou crescer na reta final do primeiro tempo. Aos 38, Ronald Lopes arriscou da intermediária, a bola desviou em Alan Franco e saiu pelo lado.
Na volta do intervalo, o Leão teve uma chance de ouro para empatar. Romarinho puxou ataque pelo meio e achou grande passe para Osvado, que bateu cruzado. Kayzer se atirou para tentar completar, mas chegou atrasado e a bola se perdeu pela linha de fundo.
O sustos fez o Tricolor acordar. Os mandantes passaram a controlar mais a posse de bola e tentaram rondar a área adversária. Assim, as chances de ampliar foram aparecendo.
Aos 23, Luan tabelou com Luciano e cruzou para André Silva, que chutou no travessão. Minutos depois, Bobadilla foi acionado com liberdade na intermediária e concluiu por cima. Na sequência, Luciano costurou pelo meio e rolou para Patryck. O lateral bateu cruzado e tirou tinta da trave.
Com 40, foi a vez de Rodriguinho tentar. O meia fez jogada individual pela esquerda e, com desvio, mandou na rede pelo lado de fora. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Ferraresi, na ponta direita. O zagueiro finalizou cruzado e Sabino completou para o fundo da rede, matando o confronto em São Paulo.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2 X 0 VITÓRIA
Local: Morumbis, em São Paulo-SP
Data: 9 de agosto de 2025, sábado
Horário: 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo - RJ
Assistentes: Thiago Henrique Neto - RJ e Luiz Claudio Regazone - RJ
VAR: Daniel Nobre Bins - RS
Cartões amarelos: Enzo Díaz, Maik (São Paulo); Zé Marcos, Ronald Lopes, Ramon (Vitória)
GOLS: Bobadilla, aos 20 do 1ºT, e Sabino, aos 40 do 2ºT (São Paulo)
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio (Luan), Rodriguinho e Enzo Díaz (Patryck); Ferreira (Luciano) e André Silva (Lucas).
Técnico: Hernán Crespo
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu (Fabri), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Renzo López), Ronald Lopes e Romarinho (Cantalapiedra); Lucas Braga, Osvaldo (Rúben Rodrigues) e Renato Kayzer.
Técnico: Fábio Carille