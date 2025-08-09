Milan fica no empate contra o Leeds United em amistoso na Irlanda

O Milan encarou o Leeds United, neste sábado, em amistoso de pré-temporada no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. A partida terminou empatada em 1 a 1. Santiago Giménez marcou para os italianos, enquanto Ilia Gruev deixou tudo igual no placar.

Com o resultado, o Milan soma duas vitórias e dois empates em quatro amistosos disputados nesta pré-temporada. Por outro lado, o Leeds United chegou ao terceiro empate seguido.

O Milan volta a campo neste domingo, às 11 horas, quando encara o Chelsea em amistoso no Stamford Bridge. O Leeds United recebe o Everton no dia 18 de agosto, segunda-feira, às 16 horas, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Elland Road.

O time italiano abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela ponta esquerda, Samuel Chukwueze foi até a linha de fundo e cruzou. A bola desviou em Vittorio Magni e Santiago Giménez apareceu na segunda trave para marcar.

Aos 22 minutos da etapa final, o Leeds United conseguiu o gol de empate. Anton Stach recebeu de Ilia Gruev na ponta esquerda, puxou para o meio e bateu de fora de área para marcar um belo gol, deixando tudo igual no placar.