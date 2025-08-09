Marçal reconhece que expulsão ajudou Botafogo: "Facilitou um pouco"

Neste sábado, pelo Brasileirão, o Botafogo visitou o Fortaleza no Castelão e goleou por 5 a 0, com um jogador a mais desde os cinco minutos do primeiro tempo. Autor de dois tentos, Marçal celebrou o momento especial e o resultado positivo.

"Feliz pelos três pontos. Estava agradecendo por está oportunidade e pude fazer dois gols. Recebi o presente do Dia dos Pais. Vamos seguir juntos e só tenho a agradecer aos companheiros", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Marçal admitiu que a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha condicionou a partida.

"É um jogo difícil. A expulsão facilitou um pouco, não sei se essa é a palavra. Fizemos o gol de bola parada e o segundo gol deu tranquilidade para voltar para o segundo tempo. No segundo tempo, fizemos os gols no início. A gente compartilhou o vestiário com o Paiva e sabíamos que seria um jogo difícil. Não existe maneira melhor de respeitar o adversário do que fazer os gols", declarou.

Por fim, Marçal falou sobre ter atuado na zaga.

"Joguei muito tempo no Lyon-FRA como zagueiro. Estou aqui para ajudar, seja de zagueiro ou na lateral. Falei com o treinador que se quiser pode me colocar de 9 também", brincou.

O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (17), contra o Palmeiras, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Antes disso, o Fogão recebe a LDU na quinta-feira (12), pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo também realizado no Nilton Santos.