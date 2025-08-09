Topo

Esporte

Manchester United encerra pré-temporada com empate diante da Fiorentina

09/08/2025 10h42

Neste sábado, o Manchester United recebeu a Fiorentina no último amistoso de pré-temporada dos clubes, no Estádio de Old Trafford. A partida terminou empatada em 1 a 1. Simon Sohm marcou para os visitantes. Enquanto Robin Gosens (contra) anotou o gol do time da casa.

Com o resultado, o clube inglês encerrou seus amistosos de pré-temporada com duas vitórias e três empates. Por outro lado, os italianos também disputaram cinco partidas, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O Manchester United volta a campo no dia 17 de agosto, domingo, às 12h30 (de Brasília), quando recebe o Arsenal, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, em Old Trafford. A Fiorentina encara o vencedor do duelo entre Polissya e Paksi, pela partida de ida da quarta fase da Liga Conferência, no dia 21 de agosto, quinta-feira, às 16 horas.

A Fiorentina abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. Albert Gudmundsson cobrou escanteio e encontrou Simon Sohm. O meia apareceu livre no meio da área e bateu de primeira para o fundo do gol.

Aos 25 minutos, o Manchester United anotou o gol de empate. Bruno Fernandes cobrou escanteio e Leny Yoro subiu para cabecear. A bola ainda desviou em Robin Gosens, que marcou contra.

No final da partida, as equipes ainda realizaram uma disputa de pênaltis. Altay Bayindir defendeu a cobrança de Fabiano Parisi e Kobbie Mainoo converteu o pênalti decisivo para garantir a vitória do Manchester United.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Boxeador japonês morre de lesão cerebral dias após disputar título

Manchester United encerra pré-temporada com empate diante da Fiorentina

Éder Militão marca golaço de antes do meio-campo em jogo-treino do Real Madrid; veja

Onde vai passar João Fonseca x Alejandro Fokina em Cincinnati? Como assistir ao vivo

Lesão tira Rodri do início do Inglês e desfalques voltam a atormentar o City de Guardiola

Manchester United anuncia a contratação de Benjamin Sesko, ex-Leipzig

United anuncia atacante e gasta R$ 1,5 bilhão após demitir 450 funcionários

Ex-Corinthians e Flamengo se junta a Milton Leite em novo canal esportivo

Manchester United anuncia esloveno Sesko, e Matheus Cunha terá duro concorrente no ataque

Ferroviária x São Paulo: Veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro feminino

Internacional encara Red Bull Bragantino na tentativa de evitar mais um colapso