Manchester United encerra pré-temporada com empate diante da Fiorentina

Neste sábado, o Manchester United recebeu a Fiorentina no último amistoso de pré-temporada dos clubes, no Estádio de Old Trafford. A partida terminou empatada em 1 a 1. Simon Sohm marcou para os visitantes. Enquanto Robin Gosens (contra) anotou o gol do time da casa.

Com o resultado, o clube inglês encerrou seus amistosos de pré-temporada com duas vitórias e três empates. Por outro lado, os italianos também disputaram cinco partidas, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O Manchester United volta a campo no dia 17 de agosto, domingo, às 12h30 (de Brasília), quando recebe o Arsenal, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, em Old Trafford. A Fiorentina encara o vencedor do duelo entre Polissya e Paksi, pela partida de ida da quarta fase da Liga Conferência, no dia 21 de agosto, quinta-feira, às 16 horas.

It finishes level, but we will have a penalty shootout to determine the @Snapdragon Cup winners ?? ? Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

A Fiorentina abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. Albert Gudmundsson cobrou escanteio e encontrou Simon Sohm. O meia apareceu livre no meio da área e bateu de primeira para o fundo do gol.

Aos 25 minutos, o Manchester United anotou o gol de empate. Bruno Fernandes cobrou escanteio e Leny Yoro subiu para cabecear. A bola ainda desviou em Robin Gosens, que marcou contra.

No final da partida, as equipes ainda realizaram uma disputa de pênaltis. Altay Bayindir defendeu a cobrança de Fabiano Parisi e Kobbie Mainoo converteu o pênalti decisivo para garantir a vitória do Manchester United.