Topo

Esporte

Manchester United anuncia a contratação de Benjamin Sesko, ex-Leipzig

09/08/2025 09h48

O Manchester United anunciou, na manhã deste sábado, a contratação do esloveno Benjamin Sesko, vindo do Leipzig. O centroavante de 22 anos assinou um contrato de cinco anos e permanece no clube inglês até junho de 2030.

"A história do Manchester United é obviamente muito especial, mas o que realmente me entusiasma é o futuro. Quando discutimos o projeto, ficou claro que tudo está no lugar para que esta equipe continue a crescer e a competir novamente pelos maiores troféus em breve. Desde o momento em que cheguei, pude sentir a energia positiva e o ambiente familiar que o clube criou. É claramente o lugar perfeito para alcançar meu nível máximo e realizar todas as minhas ambições", disse Benjamin Sesko ao site oficial do Manchester United.

O clube inglês desembolsou cerca de R$ 537 milhões para tirar o atacante do Leipzig, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Benjamin Sesko foi a terceira contratação do Manchester United para a temporada. Os atacantes Matheus Cunha e Bryan Mbeumo também já foram anunciados.

Revelado pelas categorias de base do Red Bull Salzburg, da Áustria, o centroavante ainda foi emprestado ao FC Liefering antes de assinar com o Leipzig, em julho de 2023. Benjamin Sesko ganhou destaque pelo clube alemão e se tornou o jogador sub-23 com mais gols nas duas últimas temporadas nas cinco principais ligas europeias.

Ao todo, foram 87 jogos, 39 gols e oito assistências. Na última temporada, o esloveno anotou 21 bolas na rede e deu seis passes para gol, em 45 partidas.

Com a camisa da seleção da Eslovênia, Benjamin Sesko já disputou 41 jogos, marcou 16 gols e deu seis assistências. Ainda se tornou o atleta mais jovem a estrear pela equipe, em junho de 2021, aos 18 anos de idade.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Onde vai passar João Fonseca x Alejandro Fokina em Cincinnati? Como assistir ao vivo

Lesão tira Rodri do início do Inglês e desfalques voltam a atormentar o City de Guardiola

Manchester United anuncia a contratação de Benjamin Sesko, ex-Leipzig

United anuncia atacante e gasta R$ 1,5 bilhão após demitir 450 funcionários

Ex-Corinthians e Flamengo se junta a Milton Leite em novo canal esportivo

Manchester United anuncia esloveno Sesko, e Matheus Cunha terá duro concorrente no ataque

Ferroviária x São Paulo: Veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro feminino

Internacional encara Red Bull Bragantino na tentativa de evitar mais um colapso

Palermo x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Goiás e Novorizontino brigam pela liderança no sábado de Série B

Santos tem apenas 23,3% de aproveitamento contra o Cruzeiro nos últimos dez jogos