Manchester United anuncia a contratação de Benjamin Sesko, ex-Leipzig

O Manchester United anunciou, na manhã deste sábado, a contratação do esloveno Benjamin Sesko, vindo do Leipzig. O centroavante de 22 anos assinou um contrato de cinco anos e permanece no clube inglês até junho de 2030.

"A história do Manchester United é obviamente muito especial, mas o que realmente me entusiasma é o futuro. Quando discutimos o projeto, ficou claro que tudo está no lugar para que esta equipe continue a crescer e a competir novamente pelos maiores troféus em breve. Desde o momento em que cheguei, pude sentir a energia positiva e o ambiente familiar que o clube criou. É claramente o lugar perfeito para alcançar meu nível máximo e realizar todas as minhas ambições", disse Benjamin Sesko ao site oficial do Manchester United.

? He's here! ? Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! ? ? Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

O clube inglês desembolsou cerca de R$ 537 milhões para tirar o atacante do Leipzig, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Benjamin Sesko foi a terceira contratação do Manchester United para a temporada. Os atacantes Matheus Cunha e Bryan Mbeumo também já foram anunciados.

Revelado pelas categorias de base do Red Bull Salzburg, da Áustria, o centroavante ainda foi emprestado ao FC Liefering antes de assinar com o Leipzig, em julho de 2023. Benjamin Sesko ganhou destaque pelo clube alemão e se tornou o jogador sub-23 com mais gols nas duas últimas temporadas nas cinco principais ligas europeias.

Ao todo, foram 87 jogos, 39 gols e oito assistências. Na última temporada, o esloveno anotou 21 bolas na rede e deu seis passes para gol, em 45 partidas.

Com a camisa da seleção da Eslovênia, Benjamin Sesko já disputou 41 jogos, marcou 16 gols e deu seis assistências. Ainda se tornou o atleta mais jovem a estrear pela equipe, em junho de 2021, aos 18 anos de idade.