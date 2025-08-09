Topo

Esporte

Lucas celebra volta no São Paulo após "quatro meses muito complicados"

09/08/2025 22h36

Depois de três meses afastado, Lucas voltou a jogar pelo São Paulo neste sábado, no triunfo do São Paulo sobre o Vitória, por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou aos 31 minutos do segundo tempo e não escondeu a sua emoção.

"Sentimento de muita gratidão por poder voltar, fazer o que eu amo, sentir novamente essa emoção, ouvir a torcida gritando o meu nome... Não tem preço isso. Foram quatro meses muito complicados, de fora, vendo jogo pela televisão, pela arquibancada, é muito sofrimento para quem gosta de estar em campo. Infelizmente acontece, temos que nos cuidar e ter resiliência. Agora é poder desfrutar", disse.

"Dor ainda ver ter um pouco, é normal. Falar que vai jogar sem dor é muito difícil. Mas as dores que eu sinto já não estou me limitando mais, como antes. Em maio, ainda não estava totalmente livre, estava muito limitado Agora não tenho mais limitação. Agora é recuperar o ritmo para estar 100%", completou.

Lucas não atuava desde o dia 6 de maio, devido a um estiramento na cápsula posterior do joelho direito.

Com a vitória, o time de Hernán Crespo chegou a quinta vitória seguida na Série A e pulou para a sétima colocação, com 28 pontos, assim como o Mirassol, primeiro time dentro do G6.

O São Paulo volta as suas atenções agora para a Libertadores. Na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time paulista encara o Atlético Nacional-COL, no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medelín, na Colômbia, pela ida das oitavas de final.

Já o próximo desafio pela Série A será sábado, às 18h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Bahia e Fluminense empatam em jogo emocionante de duas viradas e gol no fim

Marçal reconhece que expulsão ajudou Botafogo: "Facilitou um pouco"

Botafogo aproveita expulsão e goleia Fortaleza por 5 a 0 no Brasileirão

Lucas celebra volta no São Paulo após "quatro meses muito complicados"

Bandeira tropeça, machuca o ombro e é substituído em Fortaleza x Botafogo

Botafogo atropela Fortaleza e chega ao 4º triunfo seguido como visitante no Brasileirão

Botafogo aproveita expulsão relâmpago e atropela Fortaleza no Castelão

Diretor do São Paulo admite proposta para dupla e explica saída de Jandrei

São Paulo: Diretor explica negociação de Lucas Ferreira e não garante saída

Iasmin Lucindo supera Angela Hill em duelo de gerações no UFC Vegas 109

Cerimônia de abertura marca início oficial dos Jogos Pan-americanos Júnior 2025