Lucas celebra volta no São Paulo após "quatro meses muito complicados"

Depois de três meses afastado, Lucas voltou a jogar pelo São Paulo neste sábado, no triunfo do São Paulo sobre o Vitória, por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou aos 31 minutos do segundo tempo e não escondeu a sua emoção.

"Sentimento de muita gratidão por poder voltar, fazer o que eu amo, sentir novamente essa emoção, ouvir a torcida gritando o meu nome... Não tem preço isso. Foram quatro meses muito complicados, de fora, vendo jogo pela televisão, pela arquibancada, é muito sofrimento para quem gosta de estar em campo. Infelizmente acontece, temos que nos cuidar e ter resiliência. Agora é poder desfrutar", disse.

"Dor ainda ver ter um pouco, é normal. Falar que vai jogar sem dor é muito difícil. Mas as dores que eu sinto já não estou me limitando mais, como antes. Em maio, ainda não estava totalmente livre, estava muito limitado Agora não tenho mais limitação. Agora é recuperar o ritmo para estar 100%", completou.

Lucas não atuava desde o dia 6 de maio, devido a um estiramento na cápsula posterior do joelho direito.

Com a vitória, o time de Hernán Crespo chegou a quinta vitória seguida na Série A e pulou para a sétima colocação, com 28 pontos, assim como o Mirassol, primeiro time dentro do G6.

O São Paulo volta as suas atenções agora para a Libertadores. Na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time paulista encara o Atlético Nacional-COL, no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medelín, na Colômbia, pela ida das oitavas de final.

Já o próximo desafio pela Série A será sábado, às 18h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada.