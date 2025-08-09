Lateral 'replica' Piquerez e espera brecha no profissional do Palmeiras

Nas categorias de base do Palmeiras desde 2017, o lateral-esquerdo Arthur, 19, pode estar próximo de ganhar minutos no time de Abel Ferreira. Caso a venda de Vanderlan para o grupo Red Bull se concretize, a Cria da Academia passa a ser o substituto imediato de Piquerez. Inclusive, atua de forma semelhante à do uruguaio.

O que aconteceu

Arthur está no sub-20 alviverde, tem características ofensivas e "replica" movimentação de Piquerez no ataque. Quando o time de Lucas Andrade ataca, o camisa 6 atua como um ponta, enquanto o lateral-direito fica mais próximo à dupla de zaga. O esquema é semelhante ao de Abel Ferreira. O português, porém, não "segura" sempre um lateral, podendo ser também um homem de meio campo ou até um terceiro zagueiro.

O jogador é bem avaliado internamente, renovou contrato até dezembro de 2029 e já foi convocado pela seleção sub-20. A primeira convocação aconteceu em setembro do ano passado para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ.

Ele foi relacionado na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, mas não saiu do banco. Vestindo a camisa 56, o jovem lateral também integrou o grupo no jogo contra o Fluminense, porém não ganhou minutos.

O lateral ainda não foi promovido oficialmente para o time profissional. Neste momento, Arthur segue atuando pelo sub-20 do Palmeiras e reforça o time de Abel quando necessário. A situação deve mudar caso a saída de Vanderlan se concretize.

Mesmo assim, Arthur treina no profissional há meses e deve ser a aposta do Palmeiras como reserva de Piquerez até o fim do ano. Segundo PVC, colunista do UOL, o Alviverde pode segurar a contratação de um novo lateral-esquerdo para 2026.

Vai buscar [um lateral-esquerdo], mas não especificamente nesta janela. Se tiver uma oportunidade nessa janela, vai [trazer], mas, hoje, o que se diz é que o Arthur é o jogador que vai receber oportunidade. Está treinando com o time principal há meses, e está treinando bem. Ele é a opção, hoje, na ausência do Piquerez. A lógica do Palmeiras é ter um reserva para o Piquerez no ano que vem. PVC, colunista do UOL, no De Primeira

E Arthur não deve esperar muito para ter uma chance, já que Piquerez está pendurado no Brasileirão, e Vanderlan tem venda encaminhada. O camisa 22 já tem dois cartões amarelos — recebidos contra São Paulo e Flamengo — no torneio nacional.

Além disso, o uruguaio está direto nas convocações de Marcelo Bielsa. A próxima data Fifa está marcada para os dias 1º a 10 de setembro, e o Uruguai busca a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Arthur tem 33 jogos pelo sub-20 em 2025, sendo 31 deles como titular, e foi campeão brasileiro da categoria em 2024. O lateral também conquistou: Campeonato Brasileiro sub-17 (2022), Paulista sub-20 (2023), Paulista sub-17 (2022), Copa do Brasil sub-17 (2022), Paulista sub-13, Mito HollyHock Cup sub-13 (Japão), Tokyo International Tournament sub-14 (Japão), Torneio Brasil-Japão sub-14, Festival DB sub-14 (2x), FAM Cup sub-17, Festival TSFC sub-17, ICGT Tournament (2023) e Terborg Toernooi (2023).