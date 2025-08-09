Boxeador japonês morre de lesão cerebral dias após disputar título

O boxeador japonês Shigetoshi Kotari morreu uma semana após sofrer graves lesões cerebrais em disputa de título na Ásia. Ele tinha 28 anos.

O que aconteceu

Kotari morreu de lesão cerebral sofrida em sua luta no último sábado, dia 2. A notícia foi confirmada pela WBO (Organização Mundial de Boxe, em tradução livre) e pela WBC (Conselho Mundial de Boxe).

O lutador foi levado às pressas ao hospital após o combate e submetido a uma cirurgia de emergência no crânio. Ele foi diagnosticado com hematoma subdural agudo (hemorragia cerebral) e passou por craniotomia em Tóquio. Ficou em observação após ser operado, mas morreu dias depois.

O mundo do boxe lamenta a trágica morte do lutador japonês Shigetoshi Kotari, que não resistiu aos ferimentos sofridos durante sua luta pelo título em 2 de agosto. Um guerreiro no ringue. Um lutador em espírito. Partiu cedo demais.

WBO

Ele era o desafiante na disputa contra o campeão Yamato Hata pelo título do super-pena da OPBF (Federação de Boxe Oriental e do Pacífico).

O duelo terminou empatado após 12 rounds, e Kotari ficou inconsciente. Ele havia vencido duas lutas seguidas de oito rounds para se qualificar à disputa pelo título.

Na mesma noite, outro boxeador sofreu lesão idêntica no crânio e foi operado. Taisho Urawa lutava para ser o desafiante do peso leve, mas foi nocauteado no oitavo e último round. Depois da luta, também foi encaminhado com urgência ao hispital, diagnosticado com hematoma subdural agudo e submetido a craniotomia. Ele, no entanto, segue em recuperação.

Após o ocorrido, a federação asiática diminuiu o número de rounds para as disputas de título, de 12 para dez.