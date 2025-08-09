Khellven promete "dor de cabeça" para Abel e diz como vê disputa na lateral direita do Palmeiras

O Palmeiras tem, a partir do jogo contra o Ceará, nova opção para a lateral direita. Trata-se de Khellven, que foi apresentado oficialmente no clube, na última sexta-feira, na Academia de Futebol. O jogador se colocou à disposição de Abel Ferreira para estrear no domingo e falou sobre a disputa pela posição.

"Em relação à disputa pela posição, venho para ajudar o Palmeiras. Estou à disposição do Abel, no que precisar, estarei ali para ajudar, seja mais a frente ou atrás. Acredito que vai ser uma disputa sadia, um pouco de dor de cabeça para o professor Abel, mas que ele tome a melhor decisão pelo Palmeiras", avaliou.

"Acho que hoje o futebol pede um jogador mais completo, que seja bom defensivamente e no ataque. Estou preparado em todos os sentidos para jogar", afirmou.

Khellven chega após a negociação de Mayke com o Santos. O atleta de 24 anos irá compor o elenco de Abel Ferreira e briga pela posição com Giay, atualmente titular absoluto, e com Marcos Rocha, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano.

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Abel Ferreira é a terceira colocada do Brasileirão, com 33 pontos conquistados, quatro atrás do líder Flamengo e do vice líder Cruzeiro.

Khellven já havia estado em campo no CT na última terça-feira, logo após seu anúncio, mas fez apenas o aquecimento e depois trabalhos à parte. Na quarta-feira, antes de sua apresentação, o lateral treinou normalmente com o elenco.

"Estou à disposição. Ansioso e que aconteça essa estreia já no domingo", contou.

Khellven assume a camisa 12 e espera seguir história de ídolos

A saída de Mayke deixou a camisa de número 12 vaga no elenco. E foi ela que Khellven assumiu. Perguntado sobre a responsabilidade de vestir uma camisa que também foi usada pelo ídolo e ex-goleiro Marcos, Khellven exaltou a história de Mayke e Marcão e espera poder repetir as conquistas.

"Muito honrado por isso. Marcão e Mayke foram vitoriosos demais e espero fazer o mesmo, conquistar pelo menos metade", declarou.