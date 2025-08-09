Khamzat Chimaev adota regime de reclusão antes do UFC 319: "Para não ficar doente"

Faltando poucos dias para sua aguardada disputa pelo título peso-médio (84 kg) contra Dricus du Plessis no UFC 319, Khamzat Chimaev redobra as atenções para evitar que qualquer imprevisto o atrapalhe na tentativa de conquistar seu objetivo. Mesmo que para isso o russo tenha que adotar medidas consideradas drásticas por alguns, como, por exemplo, uma espécie de isolamento social forçado.

Em recente entrevista à 'ESPN' americana, Chimaev revelou que tem evitado sair de casa para locais com grandes aglomerações de pessoas a fim de minimizar as chances de contrair alguma doença que o impeça de competir no dia 16 de agosto, no evento sediado em Chicago (EUA). E, ao que tudo indica, a cautelosa medida vale também para os companheiros de treino do atleta russo.

"Eu tenho que estar preparado, não ficar doente. É por isso que eu estou dizendo para os rapazes, se nós formos ao shopping, se algum fã doente vier, talvez a gente pegue essa doença. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso", contou Khamzat.

Borralho de olho!

Caso todo o cuidado e cautela de Chimaev não sejam o suficiente e o russo tenha algum problema que o impeça de entrar em ação na luta principal do UFC 319, no dia 16 de agosto, quem se beneficiará é o brasileiro Caio Borralho. Vindo de sete vitórias consecutivas e sexto colocado no ranking peso-médio da organização, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' foi escalado como reserva da disputa entre Khamzat e Dricus du Plessis, podendo substituir qualquer um dos protagonistas do show em caso de necessidade.

