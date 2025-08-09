Topo

Jovens promessas do Brasil lideram participação nacional no UFC Vegas 109

09/08/2025 06h00

O Ultimate retorna ao Apex, em Las Vegas (EUA), neste sábado (9), com a realização do UFC Vegas 109. E, mais uma vez, o Brasil terá forte representatividade no octógono. Ao todo, cinco atletas do país entram em ação no evento, com destaque para Iasmin Lucindo e Jean Matsumoto, duas das principais promessas da nova geração brasileira no MMA, escalados para o card principal.

Ambos buscam reabilitação após tropeços recentes, mas chegam cercados de expectativa. Lucindo, atual número 8 do ranking peso-palha (52 kg), vinha de quatro vitórias seguidas antes de ser superada por Amanda Lemos em duelo brasileiro realizado em março. Aos 23 anos, a cearense enfrenta agora a veterana Angela Hill, em um confronto de gerações com potencial de impacto direto no topo da categoria.

Situação semelhante vive Matsumoto, de 25 anos, que também sofreu sua primeira derrota no UFC - e na carreira - em sua última apresentação. O peso-galo (61 kg), vencedor das duas primeiras lutas na organização, aceitou o desafio de última hora contra Rob Font no UFC Seattle e acabou superado por decisão dos juízes. O resultado, no entanto, gerou debate entre fãs e especialistas, muitos dos quais apontaram vantagem para o brasileiro. Desta vez, com camp completo, ele mede forças com o americano Miles Johns com o desejo de buscar um vaga no ranking.

Brasil em ação

Além dos dois prospectos no card principal, outros três brasileiros se apresentam nas preliminares: Rafael Cerqueira, Priscila 'Pedrita' e Gabriella Fernandes. Já a luta principal da noite será disputada entre os médios (84 kg) Roman Dolidze e Anthony Hernandez, em duelo que pode mexer nas primeiras posições da divisão. Atual nono colocado do ranking, o georgiano tenta frear o embalo do rival norte-americano, que vive a melhor fase da carreira, com sete vitórias consecutivas - cinco delas pela via rápida.

