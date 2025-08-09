João Fonseca reconhece erros após vitória em Cincinnati: 'Espero melhorar na próxima rodada'

João Fonseca está na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Neste sábado, o brasileiro de 18 anos avançou após o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo, desistir da partida durante o segundo set, quando o placar marcava 7/6(4) e 4/5 em favor do jogador europeu.

O espanhol havia vencido o primeiro set no tie-break e chegou a abrir 4/0 na parcial seguinte, dominando as ações. Mas Fonseca reagiu, conquistou cinco games consecutivos e virou o placar antes de o rival anunciar que não tinha mais condições de continuar.

O carioca, número 52 do ranking, avaliou que começou bem a partida, mas reconheceu que não esteve no seu melhor nível no decorrer. Ele cometeu 23 erros não forçados no primeiro set e mais 13 no segundo.

"Foi um bom jogo no começo, o primeiro set foi muito duro para os dois lados. Trocamos quebras, e aí ele sacou para o set e eu consegui jogar bem. Já no começo do segundo set, ele estava me destruindo, muito agressivo e sólido."

Ele contou o que pensou durante a reação e projetou a próxima fase: "Sou jovem, mas sei que, quando você está jogando mal, o negócio é procurar soluções. Fiquei ali esperando a coisa mudar. No 4/0, me mantive no jogo para me motivar. Ele foi baixando o nível e se retirou. Espero jogar melhor na próxima rodada."