Fonseca resgata camisa amarela com bandeira do Brasil: 'Uma das preferidas'

O guarda-roupa de João Fonseca tem uma camisa que ele nem usou em quadra, mas que virou uma de suas favoritas: amarela e com a bandeira do Brasil. O modelo foi elaborado pela On, sua patrocinadora, para um torneio que ele não disputou, mas que acabou sendo "adotado" pelo tenista carioca.

O que aconteceu

Fonseca vem utilizando a camisa amarela cada vez mais em seus compromissos no circuito —fora jogos. Ele a vestiu após vencer na estreia em Cincinnati, concedeu uma entrevista e, no dia seguinte, foi treinar no complexo com ela. O modelo é inteiramente amarelo e traz no peito a bandeira nacional no lado direito, com o logo da ON no outro.

A peça foi criada para a United Cup deste ano, da qual João não participou. O torneio entre seleções, realizado no período do Réveillon, coincidiu com a data em que Fonseca disputou o Next Gen ATP Finals —e veio a ser campeão. Na época, ele era o 145º do mundo e podia ser o reserva do time brasileiro, que tinha Thiago Monteiro (#88) como representante titular, já que Thiago Wild (#76) se recuperava de cirurgia. Atualmente, Fonseca já virou o número 1 do país entre os homens.

Não [é um novo uniforme]... Eu estou usando bastante, vesti na Austrália... Era para ser na United Cup, e eu peguei. Gostei muito. É uma das minhas camisetas preferidas.

João Fonseca, ao Tennis Channel, sobre a camisa amarela

Desde então, ele já jogou etapa da Copa Davis pelo Brasil, mas utilizou outra camisa, uma azul, da CBT. Seu próximo jogo pelo torneio será em setembro, na Grécia.

Nesta tarde, o brasileiro volta à quadra para a segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Ele encara o espanhol Davidovich Fokina, cabeça de chave 17, por volta das 17h30 (de Brasília). É o quarto e último compromisso da quadra 3, e o UOL acompanha em tempo real.

João já está se movimentando para treinar essa tarde, com aquela blusa amarela



Cc: paulavilasboas pic.twitter.com/Gk9Vo6rkxl -- Joao Fonseca Daily (@fonsecadailyy) August 8, 2025