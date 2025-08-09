Alvo do Palmeiras foi da 'Geração dos Sonhos' do Flu e é melhor da Escócia

O Palmeiras negocia a contratação do lateral-esquerdo Jefté, que está no Rangers, da Escócia. Pouco conhecido no futebol brasileiro, ele teve passagem pela base do Fluminense.

Quem é Jefté?

Jefté tem 21 anos e nasceu no Rio de Janeiro. O jogador atua pela lateral esquerda, mas também pode jogar mais avançado.

O lateral fez parte da "Geração dos Sonhos" do Fluminense. Ao lado de nomes como Matheus Martins, Metinho, Kayky e Arthur, ele conquistou o Brasileirão Sub-17 de 2020, contra o Athletico, e recebeu convocações para as seleções de base do Brasil.

Após passar pelo sub-20, Jefté não teve espaço no time profissional do Fluminense. Ele, então, começou sua jornada na Europa.

O lateral foi emprestado ao Apoel, do Chipre, em 2023. Ele ficou no clube cipriota até o meio de 2024, quando voltou ao Fluminense e foi vendido em definitivo para o Rangers sem nem sequer jogar profissionalmente pelo clube carioca.

Os escoceses pagaram 800 mil euros (R$ 4,4 milhões na época) pela compra de 80% dos direitos de Jefté. Os outros 20% ainda pertencem ao Fluminense.

Jefté faz sucesso no Rangers. O jogador disputou 52 jogos pela equipe escocesa na última temporada — encerrada em junho deste ano — e foi o eleito o melhor da posição atuando no país durante o ciclo.

Negociação é difícil

O Palmeiras vê Jefté como um bom nome para ficar com a vaga de Vanderlan, que vai para o Red Bull Bragantino. Piquerez será o principal concorrente do brasileiro caso a negociação seja sacramentada.

As conversas não devem ser fáceis. Jefté tem contrato com o Rangers até 2028 e deve custar entre 5 e 6 milhões de euros (entre 31,5 e 38 milhões). Times ingleses também observam o jogador.