Jean Matsumoto vence guerra contra Miles Johns e pede revanche com Rob Font no UFC Rio

Em uma das lutas mais movimentadas do UFC Vegas 109, realizado neste sábado (9), Jean Matsumoto saiu vencedor de uma verdadeira batalha contra Miles Johns, triunfando por decisão dividida após três rounds intensos. Com o resultado, o brasileiro reencontra o caminho das vitórias e volta a ganhar fôlego na competitiva divisão dos galos (61 kg).

O confronto foi equilibrado do início ao fim, com ambos os atletas alternando bons momentos na trocação e no grappling. O paulista apresentou maior volume e variação de ataques, enquanto o norte-americano apostou em potência e explosividade. A dinâmica do duelo agradou o público, e, apesar do equilíbrio, dois juízes pontuaram a favor do brasileiro, garantindo mais uma vitória em seu cartel.

Antes deste compromisso, Matsumoto vinha de duas vitórias consecutivas no Ultimate, mas acabou tropeçando em sua última apresentação, contra Rob Font, em um combate polêmico. Na ocasião, Jean alegou ter vencido, apesar da decisão oficial apontar o revés. Após reencontrar o caminho do triunfo, ele aproveitou a entrevista no octógono para desafiar o rival para uma revanche no UFC Rio, marcado para 11 de outubro.

A luta

O duelo começou estudado, com o brasileiro apostando em chutes baixos e médios, enquanto Johns buscava o boxe e conectava bons golpes na linha de frente. O norte-americano logo recorreu ao seu ponto forte e aplicou uma queda limpa. No entanto, por pouco não foi surpreendido com uma guilhotina justa aplicada por Jean, que quase finalizou ainda no primeiro round. Com a luta em pé novamente, ambos voltaram a trocar golpes francos, e o americano levou ligeira vantagem no volume.

No segundo assalto, Johns acertou duros golpes no rosto do brasileiro, que manteve a estratégia de trabalhar os chutes. Mais rápido nas ações, o americano complicava o ritmo do rival. Em nova tentativa de joelhada voadora, Jean acabou sendo derrubado, mas caiu novamente com uma guilhotina encaixada - desta vez, sem sucesso na finalização. A trocação seguiu intensa e mais equilibrada até o fim da parcial.

O último round manteve o ritmo acelerado. Johns seguia conectando os golpes mais contundentes, mas Matsumoto resistia bem e continuava respondendo com eficiência. O duelo foi parelho em todos os aspectos, mas, no fim, a vitória foi para o Brasil.

Resultados do UFC Vegas 109

Jean Matsumoto venceu Miles Johns por decisão dividida;

Christian Leroy Duncan venceu Eryk Anders por nocaute no primeiro round;

Julius Walker venceu Raffael Cerqueira por decisão unânime;

Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama por nocaute no primeiro round;

Joselyne Edwards venceu Priscila Pedrita por nocaute no primeiro round;

Uros Medic venceu Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round;

Gabriella TKO venceu Julija Stoliarenko por decisão unânime;

Eric McConico venceu Cody Brundage por decisão unânime.

