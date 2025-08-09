Internacional encara Red Bull Bragantino na tentativa de evitar mais um colapso

Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro entre dois times que foram eliminados no meio da semana nas oitavas de final da Copa do Brasil - o Bragantino caiu para o Botafogo, enquanto o Inter foi superado pelo Fluminense. Mas o contexto emocional com que chegam ao jogo é completamente distinto.

Enquanto Fernando Seabra mantém estabilidade no cargo, mesmo após quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, Roger Machado vive um momento de fragilidade crescente. O Internacional, 13º colocado com 21 pontos, está mais próximo da zona de rebaixamento do que do grupo de cima. A eliminação, com mais uma atuação questionável, fez a pressão explodir.

O Beira-Rio amanheceu pichado, com mensagens diretas contra a diretoria e o treinador. Ainda assim, a cúpula do futebol decidiu dar mais uma chance a Roger, ciente de que o duelo em Bragança pode definir seu futuro imediato.

Em campo, o Inter terá problemas. O zagueiro Vitão está suspenso, Mercado virou dúvida após sair lesionado contra o Fluminense, e Richard, com um trauma craniano, entrou em protocolo de concussão. Carbonero, que também sentiu no meio de semana, dificilmente joga. Já Ronaldo, criticado pelo erro decisivo na eliminação e visivelmente abatido, pode ser poupado.

"Minha responsabilidade é total. Os atletas que não indiquei foram aprovados pela comissão técnica, dentro da política de contratações do clube. Minha responsabilidade é 100% sempre. Os erros e acertos vão acontecer, ponto", afirmou Roger, ainda na zona mista do Beira-Rio.

No Bragantino, o momento também exige resposta, mas sem o peso das ruas. Com um bom início de competição, o time soma 27 pontos e ainda figura no G-6, mas a queda de desempenho liga o alerta. Seabra soma quatro derrotas seguidas no Brasileirão e convive com as primeiras críticas desde que assumiu. A eliminação na Copa do Brasil, embora diante de um adversário forte, ampliou a cobrança por resultados mais consistentes.

"Precisamos de mais consistência nos momentos decisivos do jogo", disse o treinador, ciente de que a gordura acumulada pode não durar muito.

Sasha, expulso contra o Atlético-MG, cumpre suspensão. Eric Ramires, por acúmulo de cartões, também está fora. Por outro lado, o meia Jhon Jhon retorna desde o início. Vinicinho segue como dúvida.

A expectativa é de um Bragantino mais agressivo e com posse sustentada, principalmente pelo fato de enfrentar um Inter que tem demonstrado instabilidade defensiva e emocional quando sofre o primeiro gol.

Historicamente, o Inter leva vantagem no confronto. São sete vitórias, nove empates e apenas três derrotas em 19 jogos. O último triunfo do Bragantino foi em 2021, pelo Brasileirão. Desde então, o time gaúcho tem mantido a invencibilidade no duelo direto, o que reforça a necessidade de afirmação do time paulista e eleva a pressão sobre os visitantes.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X INTERNACIONAL

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e SantAnna; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Vinicinho (Laquintana). Técnico: Fernando Seabra.

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Victor Gabriel, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Borré e Wesley. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).