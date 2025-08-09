Iasmin Lucindo supera Angela Hill em duelo de gerações no UFC Vegas 109
Considerada uma das principais promessas do peso-palha (52 kg), Iasmin Lucindo confirmou seu potencial ao vencer a experiente Angela Hill por decisão unânime neste sábado (9), no UFC Vegas 109. Em um confronto que colocou frente a frente duas gerações do MMA feminino, a cearense levou a melhor após três rounds competitivos e reencontra o caminho das vitórias no Ultimate.
A brasileira, que vinha de revés em sua última apresentação, volta a triunfar e agora soma cinco vitórias em suas últimas seis aparições na organização. Aos 23 anos, Lucindo reafirma seu status de prospecto na divisão, enquanto Hill, veterana com 28 lutas no UFC, acumula a 15ª derrota na organização.
A luta
O combate começou movimentado: Hill conectou um cruzado de esquerda logo nos primeiros segundos, mas Lucindo respondeu tentando levar a luta para o solo. Apesar de não conseguir manter o controle no chão, a cearense começou a se encontrar no duelo após um início pressionado pela americana, que utilizava bem sua experiência e movimentação.
Aos poucos, Iasmin passou a ditar o ritmo. Ainda no primeiro round, equilibrou as ações e obrigou a adversária a tentar uma queda - bem defendida pela brasileira. A partir daí, o embate seguiu em pé, com boas trocas de golpes de ambos os lados.
No segundo assalto, a trocação continuou intensa até Hill encaixar uma guilhotina, que foi bem defendida. Já nos instantes finais da parcial, Lucindo conseguiu uma queda estratégica e tentou progredir para as costas, mas o cronômetro encerrou sua tentativa.
O terceiro e último round manteve o ritmo acelerado. Logo no início, Iasmin derrubou a americana e, desta vez, teve tempo para trabalhar com mais calma no solo. A jovem lutadora manteve o controle posicional e, nos segundos finais, aplicou golpes contundentes no ground and pound, encerrando a luta de forma dominante.
Resultados do UFC Vegas 109
Iasmin Lucindo venceu Angela Hill por decisão unânime;
Andre Fili venceu Christian Rodriguez por decisão dividida;
Jean Matsumoto venceu Miles Johns por decisão dividida;
Christian Leroy Duncan venceu Eryk Anders por nocaute no primeiro round;
Julius Walker venceu Raffael Cerqueira por decisão unânime;
Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama por nocaute no primeiro round;
Joselyne Edwards venceu Priscila Pedrita por nocaute no primeiro round;
Uros Medic venceu Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round;
Gabriella TKO venceu Julija Stoliarenko por decisão unânime;
Eric McConico venceu Cody Brundage por decisão unânime.
