Haaland marca, e Manchester City bate time da segunda divisão italiana em amistoso

O Manchester City venceu o Palermo, da segunda divisão do Campeonato Italiano, por 3 a 0, em amistoso de pré-temporada, no Stadio Renzo Barbera, em Palermo, na Itália. Os gols do triunfo inglês foram marcados por Haaland e Reijnders.

O City volta aos gramados no próximo sábado, contra o Wolverhampton, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília), no Molineux Stadium. No mesmo dia, só às 16h15, o Palermo encara o Cremonese, pela primeira rodada da Copa da Itália, no Stadio Giovanni Zini.

Veja como foi Palermo x Manchester City

A equipe inglesa abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Haaland recebeu na entrada da área e bateu rasteiro no canto esquerdo.

Já aos 14 minutos da etapa complementar, Reinjders tabelou com o brasileiro Savinho na área e chutou cruzado para o fundo do gol.

O City aumentou a vantagem aos 37 minutos, novamente com Reinjders. O meio-campista entrou na área e finalizou de pé direito para estufar a rede adversária.