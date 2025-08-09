Topo

Esporte

Haaland marca, e Manchester City bate time da segunda divisão italiana em amistoso

09/08/2025 18h35

O Manchester City venceu o Palermo, da segunda divisão do Campeonato Italiano, por 3 a 0, em amistoso de pré-temporada, no Stadio Renzo Barbera, em Palermo, na Itália. Os gols do triunfo inglês foram marcados por Haaland e Reijnders.

O City volta aos gramados no próximo sábado, contra o Wolverhampton, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília), no Molineux Stadium. No mesmo dia, só às 16h15, o Palermo encara o Cremonese, pela primeira rodada da Copa da Itália, no Stadio Giovanni Zini.

Veja como foi Palermo x Manchester City

A equipe inglesa abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Haaland recebeu na entrada da área e bateu rasteiro no canto esquerdo.

Já aos 14 minutos da etapa complementar, Reinjders tabelou com o brasileiro Savinho na área e chutou cruzado para o fundo do gol.

O City aumentou a vantagem aos 37 minutos, novamente com Reinjders. O meio-campista entrou na área e finalizou de pé direito para estufar a rede adversária.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Haaland marca, e Manchester City bate time da segunda divisão italiana em amistoso

Santos bate União São João pelo Paulista sub-17; sub-15 é superado

Com pênalti de Marrony, Remo vence América-MG fora de casa pela Série B

Remo vence América-MG com gol no início e volta a encostar no G-4 da Série B

Bia Haddad perde em estreia do WTA 1000 de Cincinnati

Paris Saint-Germain anuncia a contratação do goleiro francês Lucas Chevalier

Nos pênaltis, Portuguesa é superada pelo Mixto e é eliminada da Série D

Bia Haddad sente problema físico em derrota diante de australiana de 19 anos em Cincinnati

Corintianos quebram vidro de caminhão que tocou hino do Palmeiras na votação do impeachment

Bia Haddad faz 18 duplas faltas e perde 3ª seguida ao cair em Cincinnati

Torcida do Palmeiras estende nova faixa no Allianz em protesto à má fase: 'Acabou a paz'