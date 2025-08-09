Guardiola dá previsão para o retorno de Rodri, desfalque do Manchester City

O Manchester City encara o Palermo, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), em amistoso no Renzo Barbera Stadium. Pep Guardiola confirmou a ausência do volante Rodri e deu uma previsão para o retorno do espanhol aos gramados.

"O Rodri está melhorando, mas sofreu uma lesão grave no último jogo contra o Al-Hilal e ficou afastado pelas últimas cinco ou seis semanas. Ele está treinando agora e, nos últimos dois ou três dias, apresentou melhoras. Espero que talvez durante a data-Fifa ele esteja em plena forma. Tomara que, nos jogos antes disso, ele possa jogar alguns minutos. Mas o importante é que não sinta dor, porque não queremos que ele volte e se machuque de novo. Vamos tentar desesperadamente evitar isso, mas ele já está treinando conosco nos últimos dois ou três dias, e isso é bom", disse Pep Guardiola em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

From Manchester to Palermo ? pic.twitter.com/Wwb6SD9KVb ? Manchester City (@ManCity) August 9, 2025

Rodri perdeu grande parte da última temporada, por conta de uma grave lesão de ligamento no joelho direito. O espanhol disputou apenas oito jogos, incluindo quatro na Copa do Mundo de clubes, nos Estados Unidos.

No duelo contra o Al-Hilal, no dia 30 de junho, pelas oitavas de final da competição, Rodri voltou a se lesionar. O jogador não viajou com a delegação da equipe para o duelo contra o Palermo, na Itália.

A próxima data-Fifa acontece entre os dias 1 e 9 de setembro.

Condição de Phil Foden

Além de Rodri, Pep Guardiola comentou sobre o atacante Phil Foden. O jogador inglês também ficou de fora da lista dos relacionados do Manchester City para o amistoso contra o Palermo. O treinador ainda falou sobre a possibilidade de os dois atuarem na estreia do Manchester City no Campeonato Inglês.

"O Phil Foden estava indo muito bem, mas teve um problema com uma pancada no tornozelo e, por precaução, nós o tiramos. 90 minutos para o Rodri? Acho que não. O Phil, tomara que sim, depende do problema, mas ainda temos uma semana longa, então espero que sim", contou Guardiola.

Na abertura da competição, o Manchester City visita o Wolverhampton no próximo sábado, às 13h30, no Molineux Stadium.