Guarani vira sobre Ypiranga e volta a vencer após cinco jogos de jejum na Série C

Neste sábado, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu o Ypiranga no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Diego Torres e Isaque. Jean Pyerre foi quem anotou o único dos visitantes.

Deste modo, o Bugre, que vinha de cinco jogos de jejum (três empates e duas derrotas), voltou a vencer e alcançou 20 pontos, agora em 11º. O Ypiranga, por sua vez, seguiu em sétimo, com os mesmos 21 conquistados.

O Guarani retorna aos gramados no próximo sábado (16), contra o ABC, pela 17ª rodada da Série C. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Frasqueirão. Já na segunda-feira (18), também pela 17ª rodada da competição, o Ypiranga encara o Botafogo-PB no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa. O jogo está marcado para às 19h30.

O placar foi aberto pelo Ypiranga, aos quatro minutos de jogo. O atleta recebeu em contra-ataque, finalizou e o goleiro Andrey não conseguiu realizar a defesa.

O empate do Guarani veio ainda na primeira etapa, aos 28. Cicinho soltou para Diego Torres, que mandou de primeira para o fundo das redes.

A virada do Bugre aconteceu aos 24, com Isaque. Após assistência de Mirandinha, o jogador tirou do goleiro e fez o segundo da equipe de Campinas.

Em casa, Ituano perde de virada do Confiança

Ainda na noite deste sábado, pela 16ª rodada da Série C, o Ituano recebeu o Confiança no Estádio Novelli Júnior, em Itu, e perdeu por 2 a 1, de virada. Apesar do gol de Neto Berola, Maikon Alves e Luiz Otávio garantiu o triunfo dos visitantes.

O Ituano continuou em 12º, com os mesmos 20 pontos conquistados. O Confiança, por sua vez, emendou o oitavo jogo sem perder (quatro vitórias e quatro empates), ultrapassou o Ituano e pulou para décimo. O time também possui 20 somados, mas saldo de gols superior.