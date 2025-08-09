Topo

Esporte

Griezmann marca, e Atlético Madrid vence o Newcastle no encerramento da pré-temporada

09/08/2025 14h24

O Atlético de Madrid visitou o Newcastle, neste sábado, no último amistoso de pré-temporada das equipes, no St. James Park, na Inglaterra. O clube espanhol venceu por 2 a 0, com gols de Julián Álvarez e Antoine Griezmann.

Com o resultado, o Atlético de Madrid encerrou sua preparação para a próxima temporada com uma vitória e uma derrota em dois amistosos realizados. Por outro lado, o Newcastle não conquistou nenhuma vitória na pré-temporada, com quatro derrotas e dois empates.

O Atlético de Madrid volta a campo no dia 17 de agosto, domingo, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Espanyol, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, no RCDE Stadium. O Newcastle encara o Aston Villa no próximo sábado, às 8h30, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, no Villa Park.

Os dois gols foram marcados apenas no segundo tempo. Logo aos quatro minutos, em rápido contra-ataque, Julian Álvarez recebeu bom lançamento e abriu para Alejandro Baena, que devolveu para o argentino abrir o placar.

Aos 17 minutos, Alexander Sorloth recebeu na ponta esquerda, limpou a marcação e rolou para Antoine Griezmann. O francês dominou, bateu no cantinho, sem chances para o goleiro, e marcou o segundo do Atlético de Madrid.

Esporte

