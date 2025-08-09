Grêmio x Sport: onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

O Grêmio enfrenta o Sport, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre .

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

POSIÇÕES NA TABELA



Grêmio - 20 pontos em 17 jogos - 14º lugar



Sport - 6 pontos em 16 jogos - 20º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Tiago Volpi, Camilo, Kannemann, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Pavon e Riquelme; Alysson e Braithwaite.



Técnico: Mano Menezes

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Pedro Augusto; Barletta, Matheusinho e Ignacio Ramírez



Técnico: Daniel Paulista

ARBITRAGEM



Yuri Elino Ferreira da Cruz será o árbitro do confronto, enquanto Rodrigo Figueiredo Henrique e Raphael Carlos de Almeida atuarão como auxiliares. Ilbert Estevam estará no comando do VAR.