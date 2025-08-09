Grêmio x Sport: onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro
O Grêmio enfrenta o Sport, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre .
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere.
POSIÇÕES NA TABELA
Grêmio - 20 pontos em 17 jogos - 14º lugar
Sport - 6 pontos em 16 jogos - 20º lugar
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio: Tiago Volpi, Camilo, Kannemann, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Pavon e Riquelme; Alysson e Braithwaite.
Técnico: Mano Menezes
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Pedro Augusto; Barletta, Matheusinho e Ignacio Ramírez
Técnico: Daniel Paulista
ARBITRAGEM
Yuri Elino Ferreira da Cruz será o árbitro do confronto, enquanto Rodrigo Figueiredo Henrique e Raphael Carlos de Almeida atuarão como auxiliares. Ilbert Estevam estará no comando do VAR.