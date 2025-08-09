Goiás vence Operário-PR e assume a liderança da Série B

Neste sábado, o Goiás venceu o Operário-PR por 2 a 1, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado na Serrinha. Moraes e Messias marcaram para os mandantes, enquanto Boschilia fez o gol dos visitantes.

O Goiás aproveitou o tropeço do Coritiba, que empatou sem gols com a Chapecoense, e assumiu a liderança da Série B. A equipe voltou a vencer após três jogos e chegou aos 41 pontos, dois a mais que o Coxa. Por sua vez, o Operário-PR segue na décima posição, com 26.

Ambos os times têm seus próximos compromissos válidos pela 22ª rodada da Série B. No próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), o Goiás visita o Vila Nova. Já o Operário-PR recebe o Avaí no dia 19 de agosto, às 19h30.

Os gols do jogo

O Goiás abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Jajá arriscou de fora da área, acertou o travessão e, no rebote, Willean Lepo cruzou para Moraes, que marcou de cabeça. Aos 37, o Operário-PR chegou ao empate. Em grande jogada individual, Boschilia driblou o zagueiro Marcão Silva e finalizou da entrada da área. A bola ainda desviou em Titi antes de entrar.

Aos 13 minutos do segundo tempo, o Goiás fez o gol da vitória. Em cobrança de escanteio, Wellington Rato cruzou para Messias, que cabeceou para o fundo das redes. O Operário-PR até pressionou na reta final, mas não obteve sucesso.