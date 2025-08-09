Goiás se reabilita, bate Operário-PR e recupera liderança da Série B

Depois de três jogos sem vencer, o Goiás se reabilitou com estilo para recuperar a ponta da Série B do Campeonato Brasileiro. No início da noite deste sábado, fez um duelo movimentado contra o Operário-PR, no Estádio Hailé Pinheiro, a famosa Serrinha, em Goiânia, mas venceu por de 2 a 1.

Com o resultado, o Goiás ultrapassou o Coritiba e foi aos 41 pontos, deixando o rival para trás com 39. O Operário, por sua vez, viu sua série invicta de cinco jogos chegar ao fim, e segue na parte intermediária da tabela, na de cima colocação com 26 pontos.

O duelo começou bastante movimentado, com chances para os dois lados, mas o placar só foi sair do zero aos 24 minutos. Depois de Jajá acertar uma bola no travessão, Willean Lepo pegou a sobra e cruzou na cabeça de Moraes, que testou para o fundo da rede e colocou o Goiás em vantagem.

A partir daí, o Operário-PR passou a fazer pressão pelo empate. Neto Paraíba acertou a trave aos 29 minutos e aos 37 chegou a igualdade. Boschilia recebeu de fora da área, limpou um marcador e chutou firme, na cantinho, sem chances para o goleiro adversário. Por isso, o primeiro tempo terminou empatado.

Na volta do intervalo, em um lance polêmico, o Goiás retornou mais uma vez na frente do placar. Aos 13 minutos, Welligton Rato cobrou escanteio e Messias subiu trombando com os zagueiros e testou para o fundo da rede. Mais uma vez, aos poucos, o Operário-PR foi tentando equilibrar o duelo.

E, quase empatou aos 22 minutos, quando Boschilia cobrou escanteio com veneno, tentando o gol olímpico, mas Tadeu apareceu para afatar. Nos minutos finais, o time visitante seguiu tentando, mas o Goiás venceu mesmo pelo placar de 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 22ª rodada da Série B. No sábado (dia 16), às 18h30, o Goiás faz um clássico contra o Vila Nova, no estádio do OBA. Já na terça-feira (dia 19), o Operário-PR recebe o Avaí, no Germano Kruger, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 1 OPERÁRIO-PR

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Lucas Ribeiro), Messias, Titi e Moraes; Marcão Silva (Rafael Gava), Juninho e Willen Lepo; Jajá (Weliton), Anselmo Ramon (Barceló) e Welligton Rato (Benítez). Técnico: Vagner Mancini.

OPERÁRIO-PR - Elias; Gabriel Souza (Thales Oleques), Miranda, Nilson Júnior e Jefferson (Matheus Souza); Índio (Pedro Lucas), Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Breno) e Ademilson (Kleiton). Técnico: Alex Souza.

GOLS - Moraes, aos 24, e Boschilia, aos 37 minutos, do primeiro tempo. Messias, aos 13, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho (Goiás) e Boschilia, Índio, Kleiton e Zuliaga(Operário-PR).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA/PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).