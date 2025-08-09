Goiás e Novorizontino brigam pela liderança no sábado de Série B

O sábado de Série B do Campeonato Brasileiro irá agitar as brigas por acesso e contra o rebaixamento, quando três jogos dão sequência à 21ª rodada da competição nacional. Os destaques ficam para Goiás e Novorizontino, que brigam pela liderança, e América-MG e Volta Redonda, que tentam deixar a 'zona da confusão'.

A partir das 18h30, o Goiás volta ao Hailé Pinheiro para encarar o Operário-PR. Com 38 pontos, o time goiano precisa vencer para se manter na liderança. Do outro lado, com 26, os paranaenses querem voltar a sonhar com G-4.

Mais tarde, às 20h30, é a vez do Novorizontino tentar seguir na luta pelo título diante do apertado Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Com 35 pontos, o time paulista pode perder a terceira colocação para a Chapecoense. Do outro lado, com 21, o time da casa é o primeiro no Z-4, mas tem a mesma pontuação do América-MG, 16° colocado.

Coincidentemente, o time mineiro entra em campo também neste sábado, quando a partir das 16h encara o Remo, na Arena Independência. Enquanto o time da casa tenta se recuperar, os paraenses, com 30 pontos, visam uma aproximação do G-4.

No dia seguinte, a 21ª rodada da Série B segue com mais dois jogos. Às 16h, é a vez do Avaí receber o Cuiabá, na Ressacada, e Atlético-GO e Botafogo se enfrentarem no Antônio Accioly, às 18h30.

Já na segunda-feira, o Criciúma pega o Athletico-PR, às 19h, no Heriberto Hülse, e Paysandu e Vila Nova medem forças na Curuzu, a partir das 21h30. A rodada se encerra na terça-feira, quando o CRB recebe o Athletic-MG, às 19h30, no estádio Rei Pelé.