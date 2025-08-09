Fonseca erra muito, mas reage e avança com abandono de Fokina em Cincinnati

Na primeiro set, foram 23 erros não forçados. No segundo, mais 13 falhas complicaram a vida de João Fonseca diante do número 18 do mundo, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, no Masters 1000 de Cincinnati. O europeu venceu o set inicial por 7/6(4) e teve 4/0 no segundo, mas o brasileiro de 18 anos reagiu bravamente, aproveitando-se também de problemas físicos do rival. No fim, Fonseca avançou para a terceira rodada do terceiro americano quando liderava o segundo set por 5/4 e viu Fokina abandonar.

Além de igualar sua melhor campanha em um Masters 1000 (também alcançou a terceira rodada em Miami), Fonseca, atual #52 do mundo, torna-se o primeiro brasileiro a alcançar essa fase em Cincinnati desde Flávio Saretta em 2003. Foi também a quarta vitória da carreira de Fonseca diante de adversários top 20 em dez encontros. O carioca não vencia um rival nessa faixa de ranking desde o encontro com o francês Ugo Humbert no Masters 1000 de Miami.

Seu próximo oponente no torneio será o vencedor do jogo entre o italiano Flavio Cobolli e o francês Terence Atmane.

Como aconteceu

Fonseca e Fokina trocaram quebras de saque no segundo e no terceiro games e, depois disso, a partida ficou parelha, com os sacadores levando muita vantagem. No nono game porém, o brasileiro se viu pressionado, sacando em 15/30 após cometer uma dupla falta. Fokina aproveitou, agrediu com duas boas direitas e conquistou um par de break points. João salvou o primeiro atacando de direita e forçando um erro do rival, mas errou uma direita no ponto seguinte, e o espanhol conseguiu a quebra.

Na sequência, os papeis se inverteram. Fokina fez uma dupla falta, deixou o placar em 15/30, e Fonseca disparou uma direita vencedora para conquistar dois break points. O espanhol salvou o primeiro com um ace, e o brasileiro errou uma direita no segundo. Fokina deu uma terceira chance ao errar um voleio, e Fonseca quebrou no ponto seguinte, deixando tudo igual: 5/5. A decisão só veio no tie-break, e o europeu saiu na frente, abrindo 3/0. Fokina manteve a vantagem de um mini-break fazendo 5/2. João confirmou seus dois serviços e encostou, deixando o placar em 5/4, mas não conseguiu vencer um ponto no saque de Fokina, que fechou a parcial em 7/6(4).

João terminou o set com 23 erros não forçados (14 de direita), mas foi com um erro de esquerda que o brasileiro perdeu o saque no segundo game da segunda parcial. A coisa ficou ainda mais complicada quando Fonseca, diante de mais um break point, errou uma direita fácil. Fokina abriu 4/0, e a partida parecia rumar para um fim rápido, mas o brasileiro reagiu, devolvendo as duas quebras e deixando o placar em 4/3 quando o espanhol errou uma direita simples. Pouco depois, a parcial estava igualada em 4/4, e Fokina sentia problemas físicos. O espanhol foi para o saque no nono game e, sem consegui se movimentar bem, foi quebrado mais uma vez. Em seguida, dirigiu-se à rede e abandonou o duelo.