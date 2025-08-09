Topo

Fonseca é sincero ao analisar vitória após desistência: 'Me destruindo'

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati em 2025 - Aaron Doster-Imagn Images
João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati em 2025 Imagem: Aaron Doster-Imagn Images
Do UOL, em São Paulo

09/08/2025 20h03

João Fonseca ativou o modo sincerão ao analisar sua classificação para a terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati após Alejandro Davidovich Fokina abandonar a partida quando vencia por 1 set a 0.

No primeiro set eu não estava jogando o meu melhor. Eu não senti minha técnica muito apurada e estava basicamente me mantendo na partida com os meus saques. Ele venceu no tiebreak. No segundo set, ele estava me destruindo, eu não conseguia fazer nada além de me manter na partida.

Não sei o que ele sentiu, eu comecei a me sentir mais no jogo, conseguindo mais pontos e, infelizmente, ele abandonou. Desejo a ele tudo de melhor. Ele é um cara legal, um bom jogador. João Fonseca

Fonseca valorizou a importância desta partida para a carreira. Na visão dele, ter permanecido no jogo mesmo perdendo servirá como aprendizado.

Sei que quando você está jogando mal, precisa encontrar soluções para vencer. Essas são as partidas que você sente que são as mais importantes e com as quais você mais vai evoluir, então eu simplesmente fiquei e com certeza foi ótimo para mim, foi ótimo para meu desenvolvimento futuro, continuar nessas partidas é bom. João Fonseca

Como foi o jogo

Fonseca e Fokina começaram o jogo trocando quebras. Na reta final do primeiro set, o espanhol conseguiu uma nova quebra, mas o brasileiro reagiu e devolveu. No tiebreak, melhor para Davidovich, que fechou a parcial em 7/6.

Fokina começou avassalador no segundo set. O espanhol abriu 4/2, mas viu João Fonseca encurtar, empatar e passar à frente. Quando a parcial estava 5/4, o rival do brasileiro desistiu por problemas físicos.

